قتيل ثلاثة جرحى في هجوم بالقدس

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في هجوم مسلح الاحد في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، كما أعلنت السلطات الاسرائيلية مشيرة إلى أن منفذ الهجوم قتل.

ولم تحدد جنسية القتيل والجرحى على الفور.وقال مستشفى هداسا في القدس إن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما توفي متأثرا بجروحه. وأكدت الشرطة الاسرائيلية مقتل منفذ الهجوم الذي أعلنت قوات الأمن "تحييده"، من دون أن تحدد هويته.

وأوضحت الشرطة في بيان "نفذ إرهابي بسلاح كارلو (رشاش) عملية إطلاق نار في البلدة القديمة" مضيفة أنه تم "تحييد" المهاجم الذي أكدت أنه قتل.

وتقع البلدة القديمة في الجزء الشرقي من القدس الذي ضمته إسرائيل ويقول الفلسطينيون إنه عاصمة دولتهم المستقبلية. وتستهدف هجمات باستمرار قوات الأمن الإسرائيلية شائعة في البلدة القديمة.

والأربعاء، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن القوى الأمنية أردت رجلا شن الأربعاء هجوما بسكين استهدف القوات الإسرائيلية وجرح شخصين في القدس القديمة.

وفي أواخر أيلول/سبتمبر، حاولت امرأة طعن شرطي في شارع يؤدي إلى المسجد الأقصى قبل أن تُردى.

وشهدت القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة اعتبارا من تشرين الأول/اكتوبر 2015 وعلى مدى أشهر هجمات نفذها في غالب الأحيان فلسطينيون شباب استهدفت إسرائيليين. وتراجعت وتيرة هذه الهجمات لكنها لا تزال تشن من وقت إلى آخر.

ويقيم نحو مئتي ألف إسرائيلي في القدس الشرقية إلى جانب 300 ألف فلسطيني. وتواصل الاستيطان الإٍسرائيلي غير المشروع بموجب القانون الدولي، في ظل كل الحكومات الإسرائيلية منذ العام 1967.