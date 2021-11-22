ميركل بشأن "كوفيد-19": لدينا وضع خطير والقواعد المفروضة حاليا غير كافية

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين أن القيود المفروضة حالياً غير كافية لاحتواء الموجة الوبائية الرابعة الشديدة، وفق ما أفادت مصادر في حزبها لفرانس برس.

وقالت ميركل خلال اجتماع لقادة حزبها "الاتحاد المسيحي الديموقراطي"، "لدينا وضع خطير للغاية.. القواعد المفروضة حاليا غير كافية"، في وقت "تتضاعف (الإصابات الجديدة بكوفيد) كل 12 يوما"، وفق ما نقل مشاركون عنها.

وكانت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أظهرت اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و385585 حالة بعد تسجيل 30643 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 99124 بعد تسجيل 62 وفاة جديدة.