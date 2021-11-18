ميركل: ألمانيا تستعد لفرض قيود أكثر صرامة على غير الملقحين

وسط ارتفاع لعدد الإصابات بفيروس كورونا، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن بلادها سوف تطبق قيودا أكثر صرامة على مواطنيها غير المطعمين بلقاح مضاد لكوفيدـ19.

ففي كل منطقة يوجد فيها أكثر من ثلاثة مرضى بكوفيدـ19 في مستشفى لكل 100 ألف ساكن، لن يتمكن من دخول الأماكن العمومية، مثل المطاعم وقاعات الحفلات الموسيقية، سوى الملقحين والذين تعافوا من الفيروس.

وبمقتضى الإجراءات الجديدة، سيقيد دخول الأشخاص غير الملقحين إلى أكثرية الأماكن العامة، حتى ولو كانت نتيجة اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) لكوفيدـ19 سلبية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن صوت مجلس النواب في البرلمان لصالح فرض قيود جديدة، للحد من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، وينتظر أن يوافق مجلس الشيوخ على هذه الخطة.

وتشمل القيود الجديدة أماكن العمل ووسائل النقل العمومي، حيث سيحتاج الناس إلى الاستظهار بما يثبت أنهم تلقوا التطعيم أو تعافوا من الإصابة، أو كانت لهم نتيجة اختبار سلبية تتعلق بالفيروس، حتى يتسنى له الدخول.

وكانت السلطات الصحية أصدرت في وقت سابق تحذيرا قويا، حين تم الإبلاغ عن تسجيل أكثر من 65 ألف إصابة جديدة في يوم واحد.