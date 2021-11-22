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مصر

شاهد: عواصف رعدية وأمطار غزيرة تعطل حركة المرور في الإسكندرية المصرية

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بقلم:  يورونيوز
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المياه تغمر شوارع الإسكندرية
المياه تغمر شوارع الإسكندرية   -   حقوق النشر  AP Photo

لليوم الثاني على التوالي، تشهد مدينة الاسكندرية شمال مصر عواصف رعدية تخللتها أمطار غزيرة تسببت بارتفاع كبير في منسوب المياه ما أدى إلى تعطّل حركة المرور في منطقة الكورنيش البحري.

ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، فمن المتوقع هطول المزيد من الأمطار على المدينة المذكورة ومناطق شمال الدلتا.

وأمرت السلطات بإغلاق المدارس العامة والخاصة، يوم غدٍ الثلاثاء، من أجل إتاحة المجال أمام البلديات لإصلاح أنظمة الصرف الصحي التي غمرتها المياه.