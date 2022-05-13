محطات في حياة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

توفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الجمعة عن عمر يناهز 73 عاما، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.

وأعلنت الإمارات الحداد مدة أربعين يوماً اعتباراً من الجمعة وتنكيس الأعلام بالإضافة إلى تعطيل العمل "في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام".

مناصبه وإنجازاته

هو ثاني رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، والقائد الأعلى لقواتها المسلحة، تولى الرئاسة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2004، بعد وفاة والده الشيخ بن زايد بن سلطان ال نهيان مؤسس الإمارات العربية المتحدة. وهو الحاكم السادس عشر للعاصمة أبوظبي.

توارى الرئيس الراحل عن الأنظار والظهور الإعلامي منذ عام 2014، بسبب المرض. فيما تولى أخيه غير الشقيق الشيخ محمد بن زايد وهو لي عهد أبو ظبي القيادة، الحاكم الفعلي وصانع القرار في السياسة الخارجية الرئيسية.

وفي ظل رئاسته، شهدت الإمارات تقدماً اقتصادياً هائلاً، مصحوباً بنفوذ دبلوماسي كبير مع انخراط أبوظبي المتزايد في الملفات الإقليمية، من الخلاف مع إيران وحرب اليمن، إلى النزاع في ليبيا.

كان لخليفة، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا في التطور والنمو الاقتصادي في البلاد، وتم تخليد اسمه على أطول مبنى في العالم، برج خليفة، بعد إنقاذ دبي التي عانت من الديون خلال أزمتها المالية منذ أكثر من عقد. عام 2009، قاد خليفة الجهود لحماية الاتحاد من خلال ضخ مليارات الدولارات في أموال الإنقاذ الطارئة في دبي، حيث استلهم الشيخ خليفة في عمله سياسات والده، مهندس الفدرالية الإماراتية، فساند الإمارات الست الاخرى طوال سنوات رئاسته.

الرئيس الراحل يلتقي رئيس كوريا الجنوبية لي ميونغ باك - 2011 AP Photo

احتل خليفة، الابن الأكبر لأول زعيم لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد تشكيل الاتحاد عام 1971، أقوى منصب بين دول المدن السبع شبه المستقلة والممتدة على طول شواطئ الخليج العربي وخليج عمان. استمد دوره كرئيس من مكانته كحاكم بالوراثة لأبو ظبي.

في عام 2003، دعا إلى إنشاء شركة طيران جديدة (الاتحاد للطيران)، والتي تنافس شركة طيران الإمارات الناجحة والأكبر بكثير في دبي.

استخدم خليفة ثروة أبوظبي النفطية بشكل متزايد لجذب المراكز الثقافية والأكاديمية، مثل فروع متحف اللوفر والحرم الجامعي التابع لجامعة نيويورك والسوربون.

بدأ عهده بتجرية انتخابية نادرة في منطقة الخليج سنة 2006، مع ولادة المجلس الوطني الاتحادي، وهو مجلس استشاري يضم 40 عضوا بينهم نساء.

خطط لمدينة صحراوية مستقبلية منخفضة الكربون تُعرف باسم "مصدر" هي أول مدينة تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم وهي تجمع سكني مستدام.

ساعد الإنفاق الكبير لأبو ظبي في الخارج خلال حكم خليفة على إخراج الإمارة، التي تسيطر على الجزء الأكبر من احتياطيات النفط في الإمارات، من ظل دبي. في عام 2007، جاء جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، لإنقاذ شركة سيتي غروب إنك المتعثرة بضخ نقدي قدره 7.5 مليار دولار. بعد أقل من عامين، قام صندوق آخر تابع لحكومة أبو ظبي بواحد من أكبر عمليات الشراء في سلسلة من عمليات الشراء التي احتلت العناوين الرئيسية عندما دفع ما يقرب من 2 مليار يورو (بقيمة 2.7 مليار دولار في ذلك الوقت) مقابل حصة 9.1 في المائة في شركة صناعة السيارات الألمانية Daimler AG

ساعد خليفة في تعزيز مكانة الإمارات الإقليمية ببعثات إغاثة إلى باكستان بعد الفيضانات المدمرة وإرسال طائرات حربية إلى المهمة التي يقودها الناتو ضد نظام معمر القذافي في ليبيا في عام 2011. أثيرت أسئلة خلال حكم خليفة حول استخدام الإمارات للمتعاقدين العسكريين الأجانب، بما في ذلك سؤال مرتبط بمؤسس شركة بلاك ووتر الأمنية السابقة، إريك برنس، الذي انتقل إلى أبو ظبي في عام 2009. شارك برنس في برنامج بملايين الدولارات لتدريب القوات لمحاربة القراصنة في الصومال.

وفي خضم أحداث الربيع العربي التي اندلعت في 2011، قامت الإمارات بمنع أي معارضة وحاكمت عشرات الاسلاميين وبينهم أجانب على صلة بجماعة الاخوان المسلمين التي تصنّفها الدولة جماعة ارهابية.

الشيخ خليفة هو الابن البكر لمؤسس الامارات، ووالدته هي واحدة من بنات عم الشيخ زايد، الشيخة حصة بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.

وبسبب عدم وجود مدارس نظامية في مدينة العين، بدأت تربية الشيخ خليفة عبر حفظ القرآن وكان ملازما دائما لوالده.

وفي أيلول/سبتمبر 1966، شغل الشيخ خليفة منصب حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم فيها، قبل أن يصبح في الاول من شباط/فبراير 1969 وليا لعهد أبوظبي وكان عمره حينها 21 عاما.

أمير ويلز مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - 2013 John Stillwell/AP

تولى في العام ذاته رئاسة الدفاع في أبوظبي مع نشأة قوة دفاع الإمارة التي مثلت نواة جيش الامارات العربية المتحدة. كما شغل في الاول من تموز/يوليو 1971 منصب رئيس مجلس وزارة إمارة أبوظبي وتولى وزارتي الدفاع والمالية.

وبعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في كانون الاول/ديسمبر 1971 وتشكيل مجلس وزراء اتحادي، أصبح الشيخ خليفة يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي.

وعيّن نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في 1976 وذلك في أعقاب قرار المجلس الاعلى للاتحاد بدمج القوات المسلحة تحت قيادة واحدة وعلم واحد.

وحرض الشيخ خليفة على غرار والده الشيخ زايد، على التواصل مع القبائل الذين استقبل ممثلين عنها بانتظام.

وقد عرف بتشجيعه الرياضة وخاصة الرياضات التراثية مثل الفروسية وسباقات الهجن. وهو مولع بصيد السمك وبالصقور.

غاب الشيخ خليفة عن الحياة العامة منذ اصابته بجلطة دماغية في 2014. ولم يظهر الرئيس الإماراتي إلا في مناسبات نادرة، بينها الاستقبالات الخاصة بعيدي الاضحى والفطر في مقر اقامته بفرنسا.

والشيخ خليفة كان متزوجا من الشيخة شمسة بنت سهيل المزروعي، وهو أب لابنين وست بنات.