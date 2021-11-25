صيادون فرنسيون يغلقون موانئ في قناة المانش على خلفية أزمة التراخيص

أعلنت لجنة الثروة السمكية الوطنية في فرنسا الخميس، إغلاق ثلاثة موانئ لقناة المانش ونفقها، ما يمثل "تحذيرا" للمطالبة بمنح تراخيص الصيد بسرعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جيرار روميتي رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي "لا نريد صدقات، نريد فقط استعادة تراخيصنا. يجب أن تحترم بريطانيا اتفاق بريكست. ما زال هناك الكثير من الصيادين الذين ينتظرون" استئناف عملهم.

وسيمنع الصيادون وصول العبّارات إلى ثلاثة موانئ في قناة المانش هي سان مالو وويسترهام وكاليه. وعلى البر، سيمنعون وصول مركبات الشحن إلى محطة الشحن عبر النفق تحت المانش لبضع ساعات.

وأضاف روميتي: "لقد مر 11 شهرا ونحن ننتظر القرار. صبرنا له حدود. نأمل أن يسمع هذا التحذير" من دون أن يستبعد فرضية "عدم اتخاذ أي إجراء" في المستقبل.

واعتبر ان هذه الخطوة بمثابة رد على الموقف "الاستفزازي" و"المهين" للبريطانيين.

كما شكك روميتي في مدى صلابة التزام الأوروبيين الداعم لصيادي الاتحاد الأوروبي مرحبا ب"الإنذار" الذي وجهته الأربعاء المفوضية الأوروبية والتي طلبت فيه من لندن تسوية هذا النزاع بحلول 10 كانون الاول/ديسمبر.

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية الخميس إنها "أصيبت بخيبة أمل" جراء تهديدات الصيادين الفرنسيين بإغلاق نفق قناة المانش.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون للصحفيين "نشعر بخيبة أمل جراء التهديدات بتنظيم تحرك احتجاجي".

وأشار إلى أن "الأمر يعود إلى الفرنسيين للتأكد من عدم وجود أي تحرك غير قانوني وعدم تأثر التجارة" به.

وأضاف "نواصل مراقبة الوضع من كثب".