تونس تعتقل محافظي ولايتين بشبهة الفساد بعد ساعات قليلة من إقالتهما

قالت السلطات القضائية في تونس يوم الخميس إنها أوقفت محافظي ولايتين بشبهة الفساد المالي، بعد ساعات قليلة من إقالة الرئيس قيس سعيد لهما في أحدث تحرك ضد الفساد.

وقال المتحدث باسم محكمة سيدي بوزيد إن النيابة العامة أمرت بالقبض علي محافظي ولايتي سيدي بوزيد وقبلي للاشتباه في "فساد مالي واستغلال المسؤولين العموميين للسلطة الرسمية".

وقالت رئاسة الجمهورية في وقت سابق يوم الخميس إنه تقرر إنهاء تكليف المحافظين، دون إعطاء أي تفاصيل.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من محامي المحافظين.

وفي يوليو/ تموز علق سعيد عمل البرلمان واستحوذ على كل السلطات تقريبا في البلاد، متعهدا بالقضاء على الفساد المنهجي الذي يقول إنه يعرقل الإصلاح الاقتصادي.

وفي الشهر الماضي تم اعتقال وزير الزراعة السابق وسبعة مسؤولين سابقين آخرين للاشتباه في فسادهم.