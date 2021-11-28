سكان القرى الليتوانية متخوفون من المهاجرين القادمين من بيلاروس

من مزرعتها قرب الحدود البيلاروسية، تتذكر المتقاعدة الليتوانية يادفيغا ماكيفيتش اليوم الذي رأت فيه ثلاثة مهاجرين يخرجون من الغابة.

وتستذكر المرأة البالغة 80 عاما "بالكاد رأيتهم من خلال نافذتي. قبضت عليهم دورية تابعة لشرطة الحدود على الفور".

وحاليا، وضعت الشرطة أسلاكا شائكة على طول الجزء السفلي من حديقتها في قرية سيلياي الصغيرة التي تقع في منطقة تحوطها الحدود في شكل شبه كامل.

وفيما تركزت معظم أزمة المهاجرين على حدود بولندا مع بيلاروس، واجهت ليتوانيا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أيضا، تدفقا غير مسبوق للمهاجرين.

وشهدت المنطقة المحيطة بسيلياي تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الذين يحاولون العبور.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي القوي ألكسندر لوكاشنكو بتنظيم تدفق المهاجرين كرد انتقامي على العقوبات التي فرضتها أوروبا على نظامه.

وستكون هذه الأزمة موضوعا رئيسيا في اجتماع هذا الأسبوع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في لاتفيا المجاورة التي تشترك أيضا في حدود مع بيلاروس.

"واجب مقدس في حراسة حدودنا"

هذا العام، استقبلت ليتوانيا التي يبلغ عدد سكانها 2,8 مليون نسمة أكثر من أربعة آلاف شخص، غالبيتهم العظمى من طالبي اللجوء.

لكن منذ إقرار قانون يسمح لحرس الحدود بإعادة المهاجرين عبر الحدود، انخفضت الأعداد بشكل حاد.

لكن حرس الحدود يقولون إن مجموعات صغيرة من المهاجرين ما زالت تحاول بانتظام عبور أجزاء مختلفة من الحدود بين البلدين والتي تغطيها غابات.

ويقول روستاماس ليوباييفاس قائد حرس الحدود الليتواني لوكالة فرانس برس "يبدو أننا لن نتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية قريبا".

ويوضح أنه "يشفق" على المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود لأن النظام البيلاروسي "خدعهم" لجعلهم يعتقدون أن دخول الاتحاد الأوروبي سيكون سهلا.

لكنه يشير إلى أن ليتوانيا لا يمكنها السماح بدخول الأشخاص لأن ذلك سيحقق هدف لوكاشنكو المتمثل في "زعزعة استقرار" البلاد.

ويحظى الخط المتشدد للحكومة بدعم قوي في ليتوانيا.

وفي زيارة لقاعدة عسكرية قرب الحدود هذا الأسبوع، قال الرئيس غيتاناس نوسيدا للقوات المسلحة إنه "ليس من السهل القيام بواجبكم ورفض المدنيين الذين يسعون إلى حياة أفضل".

وأضاف "ومع ذلك، لديكم واجب مقدس لحراسة حدودنا".

"لا أحد يريدهم"

لكن الجمعيات الخيرية التي يحظر دخولها المنطقة الحدودية المباشرة بموجب قوانين الطوارئ، قالت إنها قلقة بشأن ظروف المهاجرين الذين ما زالوا عالقين في ظل برد قارس.

واوضحت غيدرا بلازيتي من منظمة "دايفرسيتي ديفيلوبمنت" غير الحكومية أنه يجب السماح لمجموعات إغاثة بالوصول إلى الحدود لمساعدة حرس الحدود في التعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

واضافت لوكالة فرانس برس "المهمة الرئيسية لحرس الحدود هي الدفاع عن حدود الدولة وليس الاهتمام بالناس. نتفهم ذلك ولهذا السبب نريد أن نكون موجودين هناك".

وحتى بعدما شهدت ليتوانيا أول تساقط للثلوج هذا الأسبوع، حذر قائد حرس الحدود الليتواني ليوباييفاس أنه من غير المرجح أن يتوقف المهاجرون عن محاولات العبور.

وقال "هذه ليست هجرة بنيوية. هذه هجرة لوكاشنكو المنظمة، لذلك لن يكون للطقس أي تأثير".

في قرية كراكوناي الواقعة أيضا على الحدود، أعرب احد السكان يوسيف (56 عاما) عن دعمه لخط الحكومة المتشدد على الحدود وقال إنه لا يريد المهاجرين.

وقال "لا أعرف كيف سينتهي هذا الامر. أتمنى أن يعودوا إلى بلدانهم. لا أحد يريدهم هنا. إنهم من بلد مختلف، إنهم أشخاص مختلفون ويعيشون بشكل مختلف".