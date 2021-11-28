شاهد: مسيرات مناهضة للعنف ضد المرأة في روما

خرج الآلاف من المتظاهرات أمس السبت في العاصمة الإيطالية روما في مسيرات للتنديد بالعنف ضد المرأة.

وجاءت المسيرات ضمن حملة عالمية تمتد لمدة 16 يوماً مرورا باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء (25 نوفمبر – تشرين الثاني).

وانتقد منظمو المسيرة ما وصفوه بالتمييز المؤسسي ضد النساء، وأعضاء مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا والأشخاص الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية حول العالم.

وقالت كارلوتا كوسوتا، المتحدثة الرسمية باسم حركة "نون أونا دي مينو" النسوية: "هناك 109 حالة قتل على أساس الجنس تعرضن لها نساء هذا العام وحتى الآن فقط".

وأضافت: "هذا يعني أن هناك جريمة قتل ضد النساء كل حوالي 72 ساعة أو أقل من ذلك. وطبقاً للإحصاءات، تبلغ 89 مرأة عن جرائم تعرضن لها بسبب كونهن نساء كل يوم.

وتختلف نوعية تلك الجرائم من مطاردة النساء ونشر مواد خاصة بهن على الإنترنت دون إرادتهن إلى الضرب والتحرش بجميع أنواعه سواء في العمل أو المنزل.

وفي إسطنبول، أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه مسيرة نسائية مناهضة لارتفاع معدلات العنف ضد المرأة.

وطبقا لمجموعة "We will stop femicide" الحقوقية، قتلت 18 امرأة على يد رجال واشتبه بقتل رجال لـ19 أخريات خلال الشهر الماضي فقط.