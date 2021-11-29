أردوغان يعتزم زيارة الإمارات في فبراير ويريد تحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل

نقل تلفزيون (إن.تي.في) التركي وشبكات أخرى عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن بلاده ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل على شاكلة التي اتخذتها في الأسابيع القليلة الماضية مع الإمارات.

ونُقل عن أردوغان قوله للصحفيين على متن طائرة لدى عودته من تركمانستان "وضع (الإماراتيون) خطة استثمار قيمتها عشرة مليارات دولار. وبذلك يمكننا بناء مستقبل مختلف تماماً" وقال إنه قد يزور الإمارات في شباط/فبراير.

ورد على سؤال عن العلاقات مع القاهرة وتل أبيب قائلاً "أي خطوات اتُخذت مع الإمارات سنتخذ مثلها مع الآخرين (مصر وإسرائيل)".

ووقعت أنقرة وأبوظبي اتفاقات استثمارية بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي وقال أردوغان إنها تمثل بداية "عهد جديد".

وتحركت تركيا كذلك لتحسين العلاقات مع مصر والسعودية لكن المحادثات لم تسفر عن نتائج علنية تذكر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أجرى أردوغان اتصالاً هاتفياً نادراً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد أن أطلقت تركيا سراح زوجين إسرائيليين.