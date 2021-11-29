تصدر وسم "خلوه عندكم" في لبنان.. هكذا تفاعل رواد منصات التواصل مع زيارة ميشال عون إلى قطر

في أول زيارة إلى دولة خليجية منذ الأزمة الأخيرة مع دول المنطقة، التقى الرئيس اللبناني ميشال عون بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، في الديوان الأميري في العاصمة القطرية، الدوحة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في جميع المجالات والعمل على تفعيل اللجنة المشتركة، وفق بيان الرئاسة اللبنانية.

ومن المقرر أن يشارك عون في افتتاح فعاليات كأس العرب لكرة القدم ـ فيفا 2021، التي ستنطلق الثلاثاء.

تداول وسم #خلوه_عندكم

وفي لبنان، يبدو أن المواطنين أرادوا التعبير عن مباركتهم لزيارة رئيسهم إلى قطر على طريقتهم الخاصة، وأطلقوا الحملة التي احتلت الترند في البلاد من خلال وسم #خلوه_عندكم الساخر يطلبون فيه من دولة قطر أن تبقي عون على أراضيها حتى لا يرجع إلى لبنان.

كتب ماهر عبر حسابه على تويتر: "الإخوة الكرام في دولة قطر عربون محبة وتقدير من الشعب اللبناني لجهودكم ومحبتكم لوطننا الحبيب لبنان.. نُهديكم رئيس جمهوريتنا وقائد سفينتنا".

وقالت قمر راشد: "رئيس جمهورية يستقبله وزير الرياضة بقطر، بدل رئيس جمهورية قطر، يعني وين ما راح مبهدلنا".

وغرد جمال شعيتو قائلا: "اللبنانية عاملين هاشتاغ #خلوه_عندكم وعم يدعوا ما يرجع وهو مخانق مع كل الأحزاب وحتى كتلته طار نصها وبيطلع بصرح من قطر انه رح يغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى".

وطالب مستخدم آخر بإغلاق المطار: "يلي لازم ينعمل، هوي انو نروح نسكر المطار، حتى ما نخلي ميشال عون يرجع.. خلينا نرتاح شي يومين عالاقل".

وقالت صوفيا: "#خلوه_عندكم وشوفو كيف الشعب اللبناني كله رح يصرخ #شكرا_قطر".

أما جورج الهاني، فقال ساخرا: "بعد ما تخلص بطولة كأس العرب، في مونديال قطر بعد سنة عالقدّ.. ونحنا مش مستعجلين".

تفاصيل الزيارة

كشفت الرئاسة اللبنانية أن أمير قطر أكد خلال لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون "وقوف قطر إلى جانب لبنان واستعدادها لمساعدته في كل المجالات وإيفاده وزير الخارجية القطري قريباً لتقديم الدعم والمساعدة"، حسب قولها.

وقال عون لأمير قطر: "اتفقنا على أن المرحلة تتطلب وقوف الدول العربية إلى جانب لبنان ولضرورة تجاوز اي خلل يصيب هذه العلاقات"، وفقا للرئاسة اللبنانية.

وفي حديث إلى صحيفة "الراية" القطرية، أشار الرئيس اللبناني إلى أن "الدبلوماسية القطرية حاضرة في المحافل الإقليمية والدولية"، لافتا إلى أن "العالم بحاجة اليوم إلى تغليب لغة العقل والحوار على لغة التقاتل والتباعد".

وأضاف عون أنه "سأدعو الأمير تميم إلى التوجيه للاستثمار في لبنان خصوصاً أنّ الأرض خصبة في الوقت الراهن".

وعن قضية انفجار مرفأ بيروت، قال عون: "أنا مع فصل السلطات ولا أتدخل في عمل القضاء ولا أعرف ملابسات انفجار المرفأ ولم أطلع على الصور التي وفرتها روسيا بل طلبت تسليمها إلى القضاء".

يضم الوفد المرافق وزير الطاقة والمياه وليد فياض، والوزير السابق بيار رفول، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وتنضم إلى الوفد في الدوحة السفيرة فرح بري.

ومن المقرر أن يبحث الوزير فياض شؤونا متعلقة بالطاقة مع المسؤولين القطريين، فضلا عن إمكانية الاستفادة من خبراتهم في مجال التنقيب واستخراج الغاز والنفط، بحسب البيان.

تعتبر زيارة ميشال عون الأولى لمسؤول لبناني منذ تشكيل حكومة نجيب ميقاتي واندلاع شرارة الأزمة الدبلوماسية بين بيروت ودول الخليج، أبرزها السعودية والإمارات، أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على خلفية تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي حول الحرب على اليمن.