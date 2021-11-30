دولة آسيوية تقرر وقف الرحلات الجوية مع مصر بسبب سلالة أوميكرون

أوقفت كازاخستان الرحلات الجوية مع مصر، وهي من الوجهات التي تشهد إقبالاً من سكان الدولة الواقعة بآسيا الوسطى لقضاء العطلات، وعزت ذلك إلى رصد حالة إصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في بلجيكا لمسافرة قادمة من مصر.

وأضافت حكومة نور سلطان أنها ستحد من دخول مواطني عدد من الدول الأفريقية الأخرى إلى جانب هونغ كونغ، وتفحص الوافدين من البلدان التي رُصدت فيها حالات إصابة بالسلالة.