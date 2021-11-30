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كازاخستان

دولة آسيوية تقرر وقف الرحلات الجوية مع مصر بسبب سلالة أوميكرون

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
توقف رحلات جوية بسبب السلالة أوميكرون
توقف رحلات جوية بسبب السلالة أوميكرون   -   حقوق النشر  Lynne Sladky.

أوقفت كازاخستان الرحلات الجوية مع مصر، وهي من الوجهات التي تشهد إقبالاً من سكان الدولة الواقعة بآسيا الوسطى لقضاء العطلات، وعزت ذلك إلى رصد حالة إصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في بلجيكا لمسافرة قادمة من مصر.

وأضافت حكومة نور سلطان أنها ستحد من دخول مواطني عدد من الدول الأفريقية الأخرى إلى جانب هونغ كونغ، وتفحص الوافدين من البلدان التي رُصدت فيها حالات إصابة بالسلالة.