كيف تفاعل رواد مواقع التواصل في مباراة المغرب وفلسطين؟

حقق منتخب المغرب فوزا كبيرا على شقيقه الفلسطيني برباعية دون رد، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2021، في العاصمة القطرية، الدوحة.

وأحرز أهداف المنتخب المغربي محمد النهيري الأول في الدقيقة 31، وعاد عبد الإله الحافيظي ليسجل الهدف الثاني له والثالث في الدقيقة 56 و63، قبل أن يختتم بدر بانون رباعية فريقه بهدف من ركلة جزاء قبل النهاية بأربع دقائق.

روح رياضية

خلال وبعد انتهاء المباراة ببن منتخبي المغرب وفلسطين، نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأجواء الاحتفالية التي جمعت مشجعي الفريقين، والتي اتسمت بالوحدة والتعبير عن الروح الرياضية بينهما، بغض النظر عن النتائج.

كتبت زينة بنت بوها عبر حسابها على تويتر: "أواصر المحبة دائما ما كانت موجودة ومتبادلة بين الشعبين الشقيقين المغربي والفلسطيني، وهذا ما أكدته جماهير الفريقين، والروح الرياضية التي سادت خلال المباراة".

وقال المغرد الفلسطيني مؤمن زعيتر: "شكراً أهلنا في #المغرب، ما أجملكم وما أجمل مشاعركم، كانت كلماتكم صادقة في حُب #فلسطين، وأثبتت الجماهير مجدداً أنها أكثر وعياً، وأثبتت أن الرهان عليها رهان رابح. مبارك الفوز للمغرب، والحقيقة أننا فزنا أيضاً لأننا سمعنا أصواتكم وهي تهتف للحبيبة فلسطين".

وشاركت فدوى بصورة لمشجع مغربي من قلب مدرجات مباراة المنتخبين الفلسطيني والمغربي، في أول مباراة للمنتخبين ضمن المرحلة الأولى من مونديال كأس العرب بقطر".

وقال مستخدم آخر: "حب المغرب لفلسطين لن ينتهي.. حارة المغاربة بالقدس لن تنسى.. ودعمنا لفلسطين بالأفعال وليس بالشعارات الفارغة.. عاش المغرب وعاشت فلسطين".

الجزائر والمغرب

استغل عدد من المشجعين الذي حضروا مباراة أمس للتعبير عن رأيهم حول الأزمة الدبلوماسية الحالية بين المغرب والجزائر على طريقتهم الخاصة. كما شارك عدد من رواد منصات التواصل بصور معبرة اجتمعت فيها أعلام المغرب وفلسطين والجزائر، كالتي نشرها الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال قائلا: "صورة اليوم".

وكتبت بسمة عبر حسابها على تويتر: "ما فرقته الحدود والحكومات تصنعه كرة القدم.. أجمل صورة ممكن تراها في ملاعب قطر".

بهذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة منتخبات المجموعة الثالثة وتستأنف الجولة الأولى بالمجموعة ذاتها بمباراة تقام اليوم الأربعاء وتجمع السعودية والأردن.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي في الجولة الثانية مع نظيره الأردني يوم السبت المقبل، فيما سيخوض المنتخب الفلسطيني مواجهة أمام نظيره السعودي في اليوم ذاته.

وتعد هذه الكأس النسخة العاشرة من البطولة التي أقيمت أول نسخة منها عام 1963 في لبنان، وجرت النسخة التاسعة عام 2012 في السعودية وفاز بها المنتخب المغربي.

وقد انطلقت فعاليات كأس العرب بشكل رسمي يوم الثلاثاء، وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون أول المقبل.