أربعة قتلى في انفجار دراجة نارية مفخخة في محافظة البصرة بجنوب العراق

لقي أربعة مدنيين على الأقل مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مستشفى في وسط البصرة، كبرى مدن جنوب العراق، وفق ما ذكرت قوات الأمن.

وأفاد بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني عن وقوع "تفجير دراجة نارية" أسفر عن "استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة".

وشهدت البصرة هدوء نسبيًا خلال السنوات القليلة الماضية، فيما تعرضت مناطق أخرى في شمال العراق خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية أدت إلى مقتل أو جرح مقاتلين أكراد.

وأعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم الدولة الإسلامية بعد طرد الجهاديين من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في 2014.

وأشار تقرير للأمم المتحدة نشر في شباط/فبراير إلى أن "تنظيم الدولة الاسلامية يحافظ على وجود سري كبير في العراق وسوريا ويشن تمرداً مستمراً على جانبي الحدود بين البلدين مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا".

وقال التقرير إن "تنظيم الدولة الاسلامية ما زال يحتفظ بما مجموعه 10 آلاف مقاتل نشط" في العراق وسوريا.

تبنى التنظيم انفجارا وقع في تموز- يوليو وأدى الى مقتل نحو 35 شخصا في سوق شعبي في مدينة الصدر، الحي ذو الغالبية الشيعية في بغداد.