مقتل مسلح في مواجهة مع الشرطة في لندن

قُتل مسلح بطلق ناري في مواجهة مع الشرطة السبت في لندن، في حادث غير إرهابي، وفق ما ذكرت شرطة العاصمة البريطانية.

قالت الشرطة إنها أُبلغت قرابة الساعة 15,00 (بالتوقيت المحلي وغرينتش) أن رجلاً يحمل مسدساً شوهد وهو يدخل أحد المصارف ومكاتب المراهنة في شارع غرب لندن قبل أن يستقل سيارة مغادرا المكان.

واضافت الشرطة "في الساعة 15,19 أوقفت عناصر مسلحة سيارة عند تقاطع شارعي كينسينغتون وبالاس غيت"، قرب قصر كنسينغتون، حيث يقيم الأمير وليام وعائلته.

وتابعت في بيان "اُطلقت عيارات نارية واصيب رجل بجروح".

أُعلنت وفاة الرجل بعيد الساعة 16,00 رغم تدخل رجال الانقاذ على الفور.

وأوضحت الشرطة، أن الحادث "لا يحمل صفة الارهاب". وتم إبلاغ قسم المعايير المهنية في شرطة لندن بالحادثة.

واشارت الشرطة مساء السبت، إلى أن هوية الضحية لم تحدد بعد.