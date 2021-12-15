غرامة بأكثر من 6 ملايين يورو بحق تطبيق غريندر للمواعدة بسبب انتهاكات الخصوصية

فرضت وكالة حماية البيانات النرويجية غرامة بأكثر من 6 ملايين يورو على تطبيق المواعدة غريندر لمشاركته البيانات مع شركات أخرى من دون موافقة المستخدمين.

وفقا لقرار مؤرخ في الـ 13 ديسمبر-كانون الأول، قضت الهيئة التنظيمية النرويجية، والمعروفة محليا باسم "داتاتيلسينت" أن مشاركة تطبيق المواعدة لبيانات المستخدم مع شركات الإعلان عبر الإنترنت كانت غير قانونية. واكتشفت الهيئة التنظيمية أن غريندر كانت تشارك بيانات شخصية حساسة على الرغم من أنها لم تحصل على موافقة صريحة من المستخدمين.

قال فين ميرستاد، مدير السياسة الرقمية بمجلس المستهلك النرويجي، الذي يقف وراء الشكاوى التي أدت إلى العقوبة: "هذا يرسل إشارة قوية لجميع الشركات المشاركة في المراقبة التجارية. هناك تداعيات خطيرة لمشاركة البيانات الشخصية دون أساس قانوني. وندعو صناعة الإعلان الرقمي لإجراء تغيير جوهري لاحترام حقوق المستهلكين".

وأوضح متحدث باسم غريندر أن الشركة تدرس خياراتها القانونية، مؤكدا: "نحن نختلف بشدة مع منطق الهيئة التنظيمية النرويجية، والذي يتعلق بممارسات الموافقة التاريخية منذ سنوات، وليس ممارسات الموافقة الحالية أو سياسة الخصوصية لدينا. على الرغم من أن الهيئة التنظيمية النرويجية قد خفضت الغرامة مقارنة برسالتهم السابقة، فإن الهيئة تعتمد على سلسلة من النتائج المعيبة، وتقدم العديد وجهات النظر القانونية غير المختبرة وبالتالي فإن الغرامة المقترحة لا تزال غير متناسبة تماما مع تلك النتائج المعيبة".

اقترحت الوكالة النرويجية في البداية تغريم غريندر بحوالي 10 ملايين يورو بسبب الانتهاكات في يناير-كانون الثاني، ولكنها عدلت الرقم بعد أن تلقت أرقام دوران التطبيق الدقيقة. والذي كان يعمل في الأساس على تقدير البيانات المالية للتطبيق.

وسبق وأن أعلنت الهيئة التنظيمية النرويجية في مايو-أيار عزمها على فرض غرامة بقيمة مليونين ونصف المليون يورو على شركة "ديسكوس" الأمريكية، التي توفر منصة المناقشة أو أقسام التعليقات لعشرات المواقع الإلكترونية.