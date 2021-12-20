فيديو: الرئيس الجزائري يكرم أبطال كأس العرب

استقبل الإثنين، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في قصر الشعب بالجزائر العاصمة، لاعبي منتخب كرة القدم والمدرب والطاقم الفني، عقب فوزهم بكأس الفيفا للعرب في النسخة العاشرة من البطولة التي أقيمت في قطر.

تم تكريم "الأبطال" بحضور كبار المسؤولين الحكوميين بمن فيهم رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن ورئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة.

وأحرز منتخب "ثعالب الصحراء" اللقب أمام الفريق التونسي "نسور قرطاج" بعد انتصارهم 2-0 ضمن مباراة رائعة.

سُجل الهدف الأول في الدقيقة 99 من المباراة عبر تسديدة مثيرة للاعب الوسط أمير سعيود، ثم أضاف الهدف الثاني ياسين براهيمي في الدقيقة 124، قبل ثوانٍ قليلة من إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة.