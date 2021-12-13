مباراة الجزائر والمغرب تحبس الأنفاس وتثبت أن الشعوب العربية "خاوة خاوة"

حقق المنتخب الجزائري الفوز على نظيره المغربي، مساء السبت، بركلات الجزاء في مباراة تميزت بمستوى كروي عالٍ جدا في الدور الربع نهائي ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2021، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، من 30 نوفمبر- تشرين- الثاني حتى 18 ديسمبر- كانون الأول الجاري.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت الجماهير العربية، وخاصة الجزائرية والمغربية، عن سعادتها وافتخارها بأداء المنتخبين والروح الرياضية الاستثنائية التي ملأت أرجاء الملعب والمدرجات من خلال تداول وسم #المغرب_الجزائر على نطاق واسع.

كتب الصحفي الجزائري سامي قاسمي عبر حسابه على تويتر "الجميل ليس انتصار الجزائر على المغرب في مباراة كروية وإنما الأجمل هو انتصار الأخلاق والروح الرياضية العالية".

واعتبر محمد البحراني أن مباراة منتخب المغرب والجزائر كانت من أجمل مباريات كأس العرب، قائلا "ديربي شمال إفريقيا نار نار يبتسم للجزائر بعد مباراة ماراثونية امتدت لركلات الجزاء.. من أجمل وأحلى مباريات كأس العرب".

بدورها، نشرت إسراء مقطع فيديو من أجواء الشتجيع أثناء المباراة، وعلقت عليه بقولها "أفضل جمهور على الإطلاق".

فيما تداول عدد من رواد منصات التواصل الإجتماعي هدف اللاعب الجزائري يوسف بلايلي الذي وصف بـ"الخرافي" و"من أجمل أهداف كأس العرب".

ونشر الدكتور صالح بن سلمان عبر حسابه صورة معبرة لأخرة الشعبين المغربي والجزائري.

وكتب مستخدم آخر معلقا على صورة تجمع مشجعين على مدرجات ملعب الثمامة "رغم الحملات العدائية البغيظة الممنهجة، إلا أن شعوب المغرب الكبير أثبتت أنها أكثر وعيا من حكامها العملاء".

يذكر أن المنتخب الجزائري تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب بفضل ركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة 3/5 بعد أن تعادل الفريقين بهدفين على مدار شوطي اللقاء والشوطين الإضافيين. ومن المنتظر أن يواجه نظيره القطري الأربعاء المقبل في الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر والعاشرة بتوقيت قطر.