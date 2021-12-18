كورونا.. اكتشاف أول إصابات بـ"أوميكرون" في مصر

رُصدت أول اصابات بالمتحورة أوميكرون في مصر الجمعة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التي أكدت ان المصابين هم ثلاثة مصريين تبينت إصابتهم لدي وصولهم الى البلاد من الخارج.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك ليل الجمعة إلى السبت إن نتائج الاختبارات التي تجرى للمسافرين القادمين الى البلاد في مطار القاهرة "أثبتت وجود ثلاث حالات إيحابية للمتحورة أوميكرون ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها".

وأوضحت الوزارة أن شخصين من المصابين بالمتحورة أميكرون "لا يعانون من أي أعراض والثالث يعاني من أعراض خفيفه وتخضع الحالات الثلاث للعزل والمتابعة الطبية وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للمخالطين".

بلغ إجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في مصر، وفقا للبيان نفسه، 373,509 مصابين توفي منهم 21277 شخصا.

رجحت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع أن المتحورة أوميكرون تتفشى بوتيرة غير مسبوقة "في معظم الدول" التي دعتها إلى استعمال كافة سبل مكافحة كوفيد-19 لتجنب إغراق المستشفيات بالمرضى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن "77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون، لكن الواقع هو أن أوميكرون موجودة على الأرجح في معظم الدول حتى لو لم يتمّ رصدها بعد. أوميكرون تنتشر بوتيرة لم نرَ مثلها من قبل مع أي متحوّرة أخرى".

وأضاف "نحن قلقون حيال واقع أن الناس يتعاملون مع أوميكرون على أنها حميدة... حتى لو أن أوميكرون تسبب مرضًا أقلّ خطورةً، إلا أن عدد الحالات قد يُغرق مرة جديدة أنظمة الصحة غير الجاهزة".

يأتي الاعلان عن ظهور المتحورة أوميكرون في مصر في وقت تعول فيه الحكومة على انتعاش السياحة التي تشكل موردا رئيسيا للعملة الاجنبية في البلاد، في موسم الإجازات الشتوية الحالي.