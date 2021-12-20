البابا فرنسيس يصف العنف الأسري بالعمل "شبه الشيطاني"

اعتبر البابا فرنسيس في مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية أن العنف الأسري في حق النساء عمل "شبه شيطاني"، مشددا على ضرورة صون "كرامة" الضحايا اللواتي ازداد عددهن منذ بدء الجائحة.

وقال الحبر الأعظم خلال مقابلة عرضتها قناة "تي جي 5" الإيطالية تحاور خلالها مع أربعة أشخاص يعانون من مشاكل في حياتهم "تعرضت نساء كثيرات للانتهاكات والضرب في داخل المنزل، حتى على يد الزوج".

وأشار البابا الأرجنتيني في الحلقة الخاصة التي حملت عنوان "فرنسيس وغير المرئيين" إلى أن "هذه المشكلة بنظري شبه شيطانية، لأنها تقوم على استغلال ضعف شخص عاجز عن الدفاع عن نفسه".

وأضاف البابا خلال محادثة مع امرأة اضطرت للفرار مع أطفالها بسبب تعرضها للعنف الأسري "لا يسعنا سوى التصدي للضرب. هذا مذل للغاية"، لكن "أرى فيكِ الكثير من العنفوان، لأنك لو فقدتِ عنفوانك ما كنت موجودة بيننا اليوم".

ازدادت حالات العنف الأسري خلال الأزمة الصحية وفترات الحجر المنزلي المتعاقبة. ومنذ كانون الثاني/يناير، قضت 112 امرأة في إيطاليا، أكثريتهن على يد الزوج الحالي أو السابق، وفق وزارة الداخلية.

واتخذ البابا فرنسيس الذي احتفل الجمعة بعيده الخامس والثمانين، مرارا مواقف منددة بالعنف ضد النساء، وهي مشكلة اجتماعية وصفها عام 2020 بأنها أشبه بـ"التدنيس".