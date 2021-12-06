جدل بعد تصريحات صلاح عن الخمر ومقارنات مع أبو تريكة

أثارت تصريحات لاعب منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن عدم شربه للخمر دون الإشارة إلى تحريمها بشكل مباشر جدلا واسعا على منصات التواصل.

وقد بدأ هذا الجدل عقب بث لقاء محمد صلاح مع الإعلامي المصري عمرو أديب حيث تطرق لمواضيع لها علاقة بكرة القدم مثل مسألة تجديد عقده مع نادي ليفربول، وأخرى اجتماعية، كان من بينها إمكانية إجباره على شرب الكحول في الخارج، قبل أن يؤكد صلاح عدم رغبته في تجربتها.

وأجاب النجم المصري مبتسما في المقابلة: "ما بشربش خمور لأنها مش حاجة كبيرة بالنسبة لي عشان أعملها، نفسي على طول مش بتروح لها"، وتابع: "الناس هنا (في بريطانيا) ما تضغطش على حد أنه يعمل حاجة".

وعلى إثره، انقسمت آراء رواد مواقع التواصل بين من هاجم لصلاح وقارنه بموقف النجم الكروي المعتزل محمد أبو تريكة الذي قال صراحة إنه ضد المثليين جنسيا.

فيما دافع آخرون عن هداف الدوري الإنجليزي بشدة وأبدوا استغرابهم من الانتقادات الموجهة له والتعليقات التي تتهمه بـ"تهوين" مسألة شرب الكحول. وبدورها أكدت دار الإفتاء المصرية تحريم شرب الخمر يوم أمس الأحد.

دفاع عن صلاح

غردت باسمين محفوظ على تويتر: "يعني صلاح خايف من الغرب عشان موضوع الخمور!! ومبيخافش منهم لما يسجد بعد كل جووون؟! يعني صلاح خاف يقول الخمرة حرام وهو دايما له صور وهو ماسك المصحف؟!! ده ايه الهري ده.. بتفهموا كلامه على هواكم ولا تصريح السيسي عليه انه بطل وبيدعم مصر واجعكم فبتهاجموه؟!!!".

وقال حماده في منشور على تويتر: "صلاح مبيتاجرش بالدين ولا بيعرف ياخد اللقطة ولا يركب التريند إلا بجهده وتألقه وأهدافه.. صلاح بيطبق الدين لكن مبيتاجرش بيه، والفرق كبير بس احنا مش متعودين على كده.. احنا بنحب المظاهر اكتر.. الهتافات لصلاح بتقول في إنجلترا "لو هو مسلم انا هبقى مسلم زيه".

وقالت يارا: "كل فترة تحصل مقارنة عبثية بين أبو تريكة ومحمد صلاح وشن حملات كراهية بشكل متعمد مع أنه عمليا مفيش ساحة مشتركة تجمعهم! أبو تريكة لاعب له مواقف محترمة مع النادي الأهلى الكل احترمه بسببها وصلاح لاعب عالمي صعد بجهد فردي جعلنا نشعر بشئ من الفخر أننا قادرين نحط نفسنا على الساحة الكروية".

هجوم ومقارنات

قال حاتم الحويني في تغريدة نشرها على تويتر: "لم أتابع الكورة يوما ما! لكن الآن علمت لماذا هذا الفارق الكبير بينك وبين محمد أبو تريكة.. فعندما تكون الشهرة بلاء يستحي المشهور من أن يظهر دينه بقوّة -في موضع يجب عليه فيه إظهار عقيدته- ويقول: "لا أشرب الخمور لأنّ ديني يحرّمها!" وإنما ينسب الأمر لعفّة نفسه فقط خوفًا من هجمات الغرب".

وكتبت أخرى: "محمد صلاح في تصريحه الأخير عن الخمر حط كورته في ملعب النفسية وإن الموضوع مش موضوع حرام وحلال دا موضوع نفسية بحتة مش أكتر وإن نفسه ماراحتش لها ليه كدا ياصلاح!! رحم الله رجلاً لم يخش في حق الله لومةً لائم".

وقال آخر: "لما دار الافتاء المصرية تطلع تعقب ولو من غير مسمى على الهرتله إللى قالها محمد صلاح يبقى الكلام إللى قاله فى منتهى الخطورة ياريت نبطل طبطبة على محمد صلاح ده شخص ولا عندى عقلية وعلى عنده كاريزما كل إللى فيها انه بيشتغل كل حاجة تخدم مصالحه فقط لا غير".

دار الإفتاء

وسط هذا الجدل والمقارنات في التصريحات والمواقف، علقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيسبوك، مساء الأحد في بيان جاء فيه: "تحريم شرب الخمر ثابتٌ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين"، مؤكدة على "شدة الوعيد فيها لمن يتناولها".

كما قالت دار الإفتاء في منشور آخر: "إذا كان الشرع الشريف أَمَرنا بعدم فِعْل المحرمات -والتي منها شُرْب الخمر-؛ فإنَّ ذلك يَحْصُل أيضًا بتَرْك الشيء المُحرَّم وعَدَمِ القَصْد إليه؛ فالمسلم يَخْرُج من عُهْدِة النهي بتركه وعدم القَصْد إليه".

كما أشارت دار الإفتاء المصرية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر، إلى أن: "عدم التفكير في إتيان الأشياء المحرمة عبادة في ذاته".