الصين تفرض إجراءات الحجر على مدينة تضم 13 مليون نسمة للحد من انتشار كوفيد

فرضت السلطات الصينية الأربعاء إجراءات الحجر في مدينة شيآن في شمال البلاد والتي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، قبل أكثر من شهر من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن على سكان مدينة شيآن "البقاء في منازلهم ما لم يكن هناك سبب مقنع" لمغادرتها، موضحة أنه يُسمح لشخص واحد من كل أسرة بالخروج للتسوق "كل يومين".

وبدأت شيآن الثلاثاء فحص جميع سكانها وحثتهم على تجنب الخروج والتجمع ضمن مجموعات كبيرة. وفرضت إجراءات حجر على حوالي تسعين حيا سكنيا.

وكانت المدينة المعروفة بجيشها الطيني المدفون قد فرضت بالفعل قيودا شديدة على السفر الأربعاء لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19.

وتنتهج الصين منذ العام الماضي استراتيجية "صفر كوفيد" التي تتمثل في بذل قصارى جهدها للحد قدر الإمكان من حدوث إصابات جديدة لا تتجاوز بشكل عام بضع عشرات يوميا.

هذا وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الأربعاء تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء، مقابل 81 في اليوم السابق. وذكر بيان من اللجنة أن 57 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وهو نفس العدد المسجل قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 19 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض وهو أيضا نفس العدد المسجل في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة. وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الثلاثاء 100544 إصابة مؤكدة.

وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.