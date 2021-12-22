شاهد: الأمطار الغزيرة تغرق خيم النازحين السوريين في مخيمات إدلب

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت نهاية الأسبوع الماضي في عدة مناطق في سوريا في غرق مخيمات النازحين السوريين بالقرب من قرية كفر عروق بمحافظة إدلب في شمال البلاد. وأدت الأمطار والسيول إلى تدمير الخيام التي تأوي النازحين. وقالت السلطات المحلية إن عدد المخيمات المتضررة نتيجة الأمطار في محافظة إدلب قد ارتفع إلى 104 مخيماً، بينما انقطعت العديد من الطرق المؤدية إليها.

يعيش مئات الآلاف من النازحين والمهجرين من قبل النظام السوري والجماعات المسلحة في مخيمات بإدلب وشمال سوريا، وسط ظروف معيشية صعبة.​​​​​​​

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.