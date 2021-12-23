تايلاند تطارد سائحا إسرائيليا مصابا بأوميكرون خرق الحجر الصحي وتلقي القبض عليه

أعلن المسؤولون في تايلاند احتجاز سائح إسرائيلي بإحدى الجزر الجنوبية بعد خرقه لقواعد الحجر الصحي على الرغم من إصابته بمتحور أوميكرون بعد عملية مطاردة استمرت أسبوعين.

وطبقاً للسلطات، سيواجه المتهم (29 عاماً) تهمة خرق قواعد الحجر الصحي عقب خروجه من المستشفى ومن ثم ترحيله إلى إسرائيل وحرمانه من دخول تايلاند مرة أخرى.

وقال المدير العام لقسم العلوم الطبية التايلاندي أمس يوم الخميس إن السائح خرق الحجر الصحي بأحد فنادق بانكوك يوم 7 ديسمبر - كانون الأول قبل ظهور نتيجة اختبار كوفيد-19 الخاص به والذي أظهر في النهاية إصابته بسلالة أوميكرون.

وسجلت تايلاند العشرات من حالات الإصابة بأوميكرون، الأغلبية العظمى منها لمسافرين قادمين من خارج البلاد وتم إخضاعهم للحجر الصحي ما عدا حالتين محليتين فقط.

وسيطرت قضية السائح الإسرائيلي على التقارير الإخبارية في تايلاند نظراً لبحث الشرطة عنه في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين قبل أن يسلم نفسه للسلطات.

وأكدت السلطات التايلاندية أن السائح قدم اختبارين كوفيد-19 سلبيين فور تسليمه لنفسه بجزيرة كوساموي وهو ما يشير إلى احتمالية شفاءه من الفيروس خلال فترة الأسبوعين.