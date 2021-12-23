شاهد: حوض الاستحمام ينقذ رضيعين من الهلاك في أعاصير كنتاكي في الولايات المتحدة

أظهرت لقطات مصورة التقطها شرطي أمريكي ضباط أمن أمريكيون وهم ينقذون طفلين من تحت الأنقاض التي خلفها الإعصار العنيف الذي اجتاح ولاية كنتاكي الأمريكية قبل أقل من أسبوعين.

كادن البالغ 15 شهرا وشقيقه الصغير دالاس، 3 أشهر عثر عليهما ليلة الجمعة إلى السبت 10 و11 ديسمبر- كانون الأول تحت أنقاض منزل دمر بالكامل. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطفلين وضعا في حوض استحمام الذي تطاير بفعل الرياح مع أجزاء المنزل وتم العثور عليهما على بعد عدة أمتار من موقع البيت المدمر سالمين.

يقظة الجدة

يوم اجتياح الإعصار العنيف المدينة، كانت الجدة كلارا لوتز تعتني بحفيديها، كما تفعل بانتظام في عطلات نهاية الأسبوع، في منزلها في مقاطعة هوبكنز بكنتاكي. وعندما شعرت بالإعصار يقترب، لجأت إلى الحمام ووضعت الطفلين في حوض الاستحمام مع البطانيات والوسائد والكتاب المقدس. وبعد لحظات قليلة، تحطم سقف المنزل وتطايرت أجزاؤه بما في ذلك حوض الحمام وبداخله الطفلين بسبب العاصفة العنيفة.

أخذت الجدة، التي أصيبت في مؤخرة رأسها بسبب خزان المياه الممزق، في البحث عن حفيديها في الخارج وسط حالة من الفوضى والظلام الدامس. والتقت كلارا لوتز بضابطين اثنين قدموا لمساعدة الحي المدمر. أخبرت الجدة اليائسة الضابطين بالواقعة لتبدأ عملية بحث واسعة عن حوض الاستحمام وسط الأنقاض.

أكد الضابط تروي بلو لقناة نيور 14 "لقد سمعت فجأة صوت بكاء وصراخ من بعيد". وكما توضحه صور الكاميرا الصدرية المثبتة على جسد الشرطي، تم العثور على حوض الاستحمام مقلوبًا وسط الأنقاض والركام، والطفلين بداخله. تمكن الشرطيون من إخراج الطفلين من الحوض وإعادتهم بسرعة إلى جدتهم.

اصابة طفيفة

بإستثناء إصابة صغيرة في مؤخرة رأس الطفل الأصغر، فقد نجا الرضيعان دون أن يصابوا بأذى. لم يكن كادن ودالاس مبللين بفعل الأمطار الغزيرة لأن حوض الحمام الذي انقلب عليهما وحماهما.

شريط الفيديو صور في الـ 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ولم يتم نشره من قبل مركز الشرطة إلا مؤخرًا.

قال حاكم ولاية كنتاكي الإثنين، إن 64 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بسبب الأعاصير المدمرة التي خلفت خرابا كبيرا في جميع أنحاء الولاية الأمريكية، مع تأكيد مقتل 14 شخصًا في ولايات أخرى.