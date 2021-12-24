مقتل 38 في حريق على متن قارب في بنغلادش

قال مسؤول يوم الجمعة إن ما لا يقل عن 38 شخصا لقوا حتفهم في بنغلادش جراء حريق مميت شب في قارب بنهر سوجاندها.

وقال كلام حسين بويان وهو مسؤول كبير في خدمة الإطفاء في منطقة جالاكاتي بجنوب البلاد، حيث وقع الحادث في الثالثة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي، "انتشلنا 38 جثة حتى الآن".

وأضاف أن الحريق بدأ في غرفة المحرك بالقارب الذي كان متجها من العاصمة داكا إلى منطقة بارجونا عبر جالاكاتي التي تبعد عن العاصمة 250 كيلومترا إلى الجنوب.

وقال مسؤول كبير في جالاكاتي إن عدد القتلى قد يرتفع إذ نُقل أكثر من 50 شخصا إلى المستشفى بعضهم في حالة حرجة وما زال بعض الركاب مفقودين.

وقال رئيس الشرطة المحلية موينول اسلام لفرانس برس "اشتعلت النيران في عبّارة أوبيجان 10 التي تتألف من ثلاثة طوابق وهي في منتصف النهر. انتشلنا 32 جثة، وقد ترتفع حصيلة القتلى. الغالبية لقوا مصرعهم بسبب الحريق وقلة قضوا غرقا بعد أن قفزوا في النهر".

وفيما لم يتضح بعد سبب نشوب الحريق، يحمّل خبراء سوء الصيانة وتراخي معايير السلامة والاكتظاظ مسؤولية هذه الحوادث.