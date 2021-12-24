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بنغلاديش

مقتل 38 في حريق على متن قارب في بنغلادش

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بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيف لانقلاب قارب عبارة في بنغلادش 23/02/2015
صورة أرشيف لانقلاب قارب عبارة في بنغلادش 23/02/2015   -   حقوق النشر  MUNIR UZ ZAMAN/AFP

قال مسؤول يوم الجمعة إن ما لا يقل عن 38 شخصا لقوا حتفهم في بنغلادش جراء حريق مميت شب في قارب بنهر سوجاندها.

وقال كلام حسين بويان وهو مسؤول كبير في خدمة الإطفاء في منطقة جالاكاتي بجنوب البلاد، حيث وقع الحادث في الثالثة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي، "انتشلنا 38 جثة حتى الآن".

وأضاف أن الحريق بدأ في غرفة المحرك بالقارب الذي كان متجها من العاصمة داكا إلى منطقة بارجونا عبر جالاكاتي التي تبعد عن العاصمة 250 كيلومترا إلى الجنوب.

وقال مسؤول كبير في جالاكاتي إن عدد القتلى قد يرتفع إذ نُقل أكثر من 50 شخصا إلى المستشفى بعضهم في حالة حرجة وما زال بعض الركاب مفقودين.

وقال رئيس الشرطة المحلية موينول اسلام لفرانس برس "اشتعلت النيران في عبّارة أوبيجان 10 التي تتألف من ثلاثة طوابق وهي في منتصف النهر. انتشلنا 32 جثة، وقد ترتفع حصيلة القتلى. الغالبية لقوا مصرعهم بسبب الحريق وقلة قضوا غرقا بعد أن قفزوا في النهر".

وفيما لم يتضح بعد سبب نشوب الحريق، يحمّل خبراء سوء الصيانة وتراخي معايير السلامة والاكتظاظ مسؤولية هذه الحوادث.

المصادر الإضافية • وكالات