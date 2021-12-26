أرسنال يعزز موقعه في المركز الرابع بالفوز 5-صفر على نوريتش

فاز أرسنال 5-صفر بسهولة على نوريتش سيتي متذيل الترتيب يوم الأحد، بفضل ثنائية بوكايو ساكا ليعزز موقعه في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 35 نقطة من 19 مباراة بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري، بعد ما يزيد بقليل على عامين منذ مباراة المدرب ميكل أرتيتا الأولى في قيادة النادي اللندني.

وتقدم أرسنال بعد ست دقائق عن طريق ساكا، الذي وضع الكرة في شباك الحارس أنجوس جان بعد سلسلة من التمريرات السلسة، انتهت عند مارتن أوديجارد الذي هيأ الكرة إلى الجناح الإنجليزي.

وأحرز كيران تيرني الهدف الثاني من هجمة مرتدة قبل الاستراحة مباشرة، بعد تمريرة أخرى من أوديجارد إلى الظهير الأيسر الاسكتلندي، الذي سدد كرة منخفضة في الشباك.

وسجل ساكا هدف أرسنال الثالث في الدقيقة 67 بتسديدة أخرى منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء، قبل أن يتعرض ألكسندر لاكازيت إلى إعاقة داخل المنطقة ليسجل بنفسه الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 84. واختتم البديل إميل سميث رو الخماسية من مدى قريب في الوقت المحتسب بدل الضائع باستاد كارو رود.