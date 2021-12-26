أبرز ردودُ الفعل على رحيل منارة الضوء وعملاق الكفاح ضد الأبرتهايد ديسموند توتو

أثار نبأ وفاة كبير أساقفة جنوب إفريقيا ديسموند توتو أحد أبرز رموز الكفاح ضدّ نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والحائز جائز نوبل السلام، اليوم الأحد، حالة من الحزن والأسى في الأوساط الشعبية والحقوقية والإنسانية والسياسية داخل بلاده وخارجها.

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا والذي أعلن نبأ الوفاة، أعرب عن حزنه العميق لرحيل أحد أبرز رجالات النضال من أجل إنهاء حكم الأقلية البيضاء في البلاد.

وفي تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اعتبر رامابوزا أن "وفاة رئيس الأساقفة الفخري ديسموند توتو هو فصل آخر من الفجيعة في وداع أمتنا لجيل من جنوب إفريقيا المتميزين الذين ورثونا جنوب إفريقيا المحررة"، على حد تعبيره.

أما رئيس أساقفة كانتربري والزعيم الروحي للطائفة الأنغليكانية في العالم، جاستن ويلبي، فقد نعى في تغريدة له على "تويتر" توتو، وكتب: "في عيون ديسموند توتو، شاهدنا محبة يسوع، وفي صوته سمعنا رحمة يسوع، وفي ضحكاته، شعرنا بفرح يسوع.. كان جميلاً وشجاعاً، وسيتجّلى حبّه الأعظم حين يقابل وجّه ربّه".

ومن جهتها، المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية بجنوب إفريقيا، شينيلا محمد، فقالت في بيان نعت فيه ديسموند توتو: "لم يكن يتردد أبداً في استدعاء منتهكي حقوق الإنسان، بغض النظر عن هويتهم، وعلينا تكريمه من خلال المحافظة على إرثه ومواصلة عمله لتحقيق المساواة للجميع".

وكان ديسموند توتو بعد إرساء أسس الديموقراطية في جنوب أفريقيا العام 1994 وانتخاب صديقه نلسون مانديلا على رأس البلاد، تولّى رئاسة لجنة الحقيقة والمصالحة للكشف عن الفظائع التي ارتكبت إبان الفصل العنصري، وذلك على أمل طيّ صفحة الحقد بين الأعراق.

مؤسسة نلسون مانديلا، غير الحكومية والتي تأسست في جنوب أفريقيا في عام 1999، فقد كتبت على حسابها في "تويتر"، فقد اعتبرت أن رحيل ديسموند توتو "خسارة فادحة"، وتقدمت بتعازيها لعائلة الراحل وأصدقائه ومحبيه.

وفي بيان لها، قالت إدارة مؤسسة نلسون مانديلا: إن "فقدان يسموند توتو لا يعوّضه شيء"، مضيفة أنه "بالنسبة للكثيرين في جنوب أفريقيا، كما في جميع أرجاء العالم، كانت حياته نعمة وبركة، وإن مساهماته في النضال ضد الظلم، على الصعيدين المحلي والعالمي، لا يساويها سوى عمق تفكيره لصياغة مستقل تسودُ فيه الحريةُ المجتمعات الإنسانية".