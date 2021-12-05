الدنمارك وبريطانيا تسجلان ارتفاعا "مقلقا" في عدد الإصابات المؤكدة بأوميكرون

اعلنت السلطات الصحية الدنماركية أن عدد الاصابات المؤكدة بالمتحورة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا ارتفع الاحد الى 183، معتبرة أن هذا الامر "يثير القلق".

وفي آخر تعداد الجمعة، اقتصر عدد الإصابات المؤكدة في الدنمارك على 18 إضافة الى 42 حالة غير مؤكدة، بحسب معطيات معهد "اس اس آي" العام، ما يعني أن العدد ازداد على الاقل بواقع ثلاثة أضعاف خلال 48 ساعة.

ومع هذا الاعلان، أحصى المركز الاوروبي لمراقبة الامراض والوقاية منها 182 اصابة بأوميكرون في مختلف انحاء الاتحاد الاوروبي، إضافة الى النروج وايسلندا.

وتمتاز الدنمارك عن بقية الدول الاوروبية بانها الاكثر تطورا وسرعة على صعيد رصد الاصابات، من دون ان يعني ذلك أن الوباء يتفشى على اراضيها بسرعة أكبر.

وقال مدير معهد "اس اس آي" هنريك اولوم في بيان "نلاحظ ارتفاعا مقلقا في عدد الاصابات بأوميكرون في الدنمارك".

واضاف "هناك سلاسل عدوى رصدت فيها المتحورة لدى أناس لم يسافروا أو يخالطوا مسافرين".

واكد ان المعهد يقوم بعمل "مكثف" لتسريع وتيرة ظهور نتائج الفحوص، بحيث تتمكن المؤسسات الصحية من تعقب أثر سلاسل العدوى "في أسرع وقت ممكن".

وتابع "علينا ان نستخدم الوقت الذي نكسبه لتلقيح أكبر عدد من الناس. إن مناعة مهمة تمنح مجتمعنا مزيدا من الصلابة في حال استمر تفشي أوميكرون".

وفي بريطانيا أعلنت السلطات الصحية يوم الأحد تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بسلالة أوميكرون، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من كوفيد-19 إلى 246 حالة