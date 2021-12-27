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عمان

سلطنة عمان تفرض على الموظفين في القطاعين العام والخاص شهادة لقاح ضد كوفيد

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بقلم:  يورونيوز
السلطان هيثم بن طارق في قصر العلم بالعاصمة العمانية مسقط.
السلطان هيثم بن طارق في قصر العلم بالعاصمة العمانية مسقط.   -   حقوق النشر  AP Photo

ذكرت وزارة الصحة يوم الاثنين في مؤتمر صحفي أن سلطنة عمان لن تسمح للموظفين في القطاعين العام والخاص بدخول مقار عملهم بدون شهادة تفيد تلقيهم جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد في السلطنة.

كما اشترطت السلطنة الأحد على الوافدين تلقي جرعتين على الأقل من اللقاحات المعتمدة المضادة لكوفيد-19 لغير العمانيين من عمر 18 عاما فأعلى لدخول السلطنة وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وأفادت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا أنه "تقرر عدم السماح بدخول السلطنة إلا لمن يبرز شهادة سلبية لفحص كوفيد-19 عند القدوم، على أن يكون الفحص قد أجري خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول".

المصادر الإضافية • رويترز