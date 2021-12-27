سلطنة عمان تفرض على الموظفين في القطاعين العام والخاص شهادة لقاح ضد كوفيد

ذكرت وزارة الصحة يوم الاثنين في مؤتمر صحفي أن سلطنة عمان لن تسمح للموظفين في القطاعين العام والخاص بدخول مقار عملهم بدون شهادة تفيد تلقيهم جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد في السلطنة.

كما اشترطت السلطنة الأحد على الوافدين تلقي جرعتين على الأقل من اللقاحات المعتمدة المضادة لكوفيد-19 لغير العمانيين من عمر 18 عاما فأعلى لدخول السلطنة وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وأفادت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا أنه "تقرر عدم السماح بدخول السلطنة إلا لمن يبرز شهادة سلبية لفحص كوفيد-19 عند القدوم، على أن يكون الفحص قد أجري خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول".