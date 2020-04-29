سلطنة عمان تأمر شركاتها الحكومية باستبدال العمال الأجانب بمواطنين

أمرت سلطنة عمان الشركات المملوكة للدولة بتسريع عملية استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين، خصوصا في المناصب العليا، لتوفير مزيد من الوظائف لمواطنيها.

وأمهلت وزارة المالية شركات القطاع العام حتى تموز/يوليو 2021 لوضع جداول زمنية لتعيين عمانيين محل الموظفين الأجانب، بما في ذلك في المناصب الإدارية.

وقالت الوزارة إنّ أعداداً كبيرة من الأجانب لا تزال تشغل مناصب إدارية في الشركات التي تديرها الدولة.

يشكّل الأجانب أكثر من 40 في المئة من سكان عمان البالغ عددهم 4.6 ملايين نسمة، وقد أدوا دورا رئيسيا في تنمية الدولة الخليجية لعدة عقود.

يعيش نحو 25 مليون أجنبي، معظمهم من الآسيويين، في ممالك وإمارات الخليج. لكنّ المنطقة الغنية بالنفط تضررت بشدة من انخفاض أسعار الخام منذ العام 2014، وتعرضت لضربة جديدة إثر تفشي فيروس كورونا الجديد وتأثيره الكبير على الأسواق العالمية.

وفي مواجهة الركود الاقتصادي والانخفاض الحاد في عائدات النفط، تحاول عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تأمين وظائف لمواطنيها.

وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين إلى تنويع اقتصاداتها ودمج ملايين من مواطنيها الخريجين الجدد في القوة العاملة.

وأقرت جميع دول المجلس تشريعات لمنح المواطنين الأفضلية على الأجانب في القطاعين العام والخاص.