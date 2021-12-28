السلطات الإيطالية تعلّق منصّات إلكترونية تبيع شهادات "كوفيد-19" خضراء مزيّفة

أعلنت السلطات الإيطالية أنها علّقت العمل، يوم أمس الاثنين، بـ17 منصّة لتطبيقات المراسلة تحتوي على إعلانات لبيع شهادات صحية خضراء مزيّفة في الدولة التي فرضت حكومتها مؤخراً قيوداً صارمة على الأشخاص غير الملقحين ضد "كوفيد-19".

وأوضحت السلطات التي تراقب الشبكة العنكبوتية أنها حددت 9 ملفات تعريف خاصة و8 منصّات عامة تقدّم شهادات صحية خضراء مزيّفة، بشكليها الرقمي والورقي.

وقال مسؤولون إن سعر تلك الشهادات الخضراء المزيفة تتراوح ما بين 100 و500 يورو، مع تقديم حسومات خاصة لأولئك الذين يطلبون عدة شهادات دفعة واحدة، مثل خيار الحزمة العائلية.

وأشار المسؤولون الذين يحققون في هذه القضية إلى أنه قد تمّ في بعض الحالات دفع ثمن البطاقة الخضراء بعملات مشفّرة.

ويدّعي المروّجون للتصاريح الخضراء المزيّفة أنها تحتوي على رمز "كيو آر" موثّق لاجتياز جهاز التحقق من قبل السلطات المختصة، كما أنه سيتم تقديم المساعدة في حال حدوث مشكلات من مستخدم هذا التصريح، وذلك وفقاً لما تظهره الإعلانات ذات العلاقة المنشورة في الانترنت,

ومن خلال التحقيقات التي أطلقتها السلطات للكشف عن الشهادات الخضراء المزيّفة، وُجد أن ثمة أكثر من 140 ألف مستخدم على اتصال بالمنصات المشبوهة.

وتلفت السلطات الإيطالية المعنية إلى أن البطاقات الخضراء التي تُظهر أن حاملها قد أخذ اللقاح كاملاً أو أنه أجرى اختباراً سلبياً لـ"كوفيد-19" لا يتم إصدارها إلا من قبل وزارة الصحة، مضيفة أن التحقيق الجنائي جارٍ على قدم وساق للكشف عمن يقفون وراء الشهادات المزيّفة.

ويجدر بالذكر أن البيانات الرسمية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بيّنت وفاة 202 شخص خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تم الإعلان عن 78 ألفاً و313 إصابة مؤكدة جديدة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال الموجة الرابعة للوباء.