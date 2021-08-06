إيطاليا: شهادات صحية إلزامية للمسافرين لمسافات طويلة ودخول الممر الأخضر حيز التنفيذ

من المقرر أن تفرض إيطاليا شهادة صحية بالتطعيم ضد كوفيد-19 على المسافرين لمسافات طويلة ابتداءً من الفاتح سبتمبر-أيلول، وسيتعلق الأمر بأولئك الذين ينوون التنقل عبر القطارات عالية السرعة والعبارات بين المناطق.

واجتمع وزراء الحكومة لتحديد المتطلبات الإضافية لما يسمى بـ "الممر الأخضر الصحي"، والذي سيكون إلزاميا اعتبارا من هذا الجمعة لتناول وجبات في الصالات الداخلية للمطاعم والمسارح وحمامات السباحة الداخلية وصالات الألعاب الرياضية والمتاحف وأماكن التجمع الأخرى.

وبموجب القيود الجديدة، سيتم منح الشهادة الصحية لأي شخص حصل على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد خلال الأشهر التسعة الماضية، أو تعافى من الوباء في الأشهر الستة الماضية أو قدم اختبارا سلبيا في الـ 48 ساعة الماضية.

وستفتح المدارس أبوابها في إيطاليا الشهر المقبل حيث سيلتحق جميع التلاميذ والطلاب بفصولهم الدراسية، بعد عام ونصف العام من مزاولة التعليم عن بعد وبدوام جزئي. وسيتعين على جميع التلاميذ الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ورغم الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا، ستفرض الحكومة الإيطالية "الممر الأخضر" في المزيد من الأماكن العامة اعتبارًا من سبتمبر-أيلول. روبرتو سبيرانزا، وزير الصحة الإيطالي قال: "نحن ملتزمون ببذل قصارى جهودنا لإعادة فتح المدارس بأمان تام في سبتمبر-أيلول وشخصيا، مع هذا القانون الجديد، سنصدر أمرا إلزاميا بالجواز الأخضر كشرط للوصول إلى المدارس لجميع موظفي التربية والتعليم".

"اعتبارا من اليوم، سيصبح الممر الأخضر، الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة مع المعلومات الشخصية لكل مواطن، إلزاميًا للدخول إلى أي مطعم أو مكان مغلق آخر، بما في ذلك الصالات الرياضية ودور السينما والمسارح. ومن المتوقع فرض عقوبات وغرامات مالية تتراوح بين 400 وألف يورو على من لا يحترمون ذلك. ولن يتم استخدام النسخة الورقية فحسب وإنما النسخة الرقمية أيضا"، تقول مراسلة يورونيوز من إيطاليا جورجيا أورلاندي.