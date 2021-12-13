فيديو: مجلة "تايم" الأمريكية تختار إيلون ماسك رجل 2021

اختارت مجلة "تايم" الأمريكية الشهيرة أغنى رجل في العالم ومؤسس وصاحب شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك كرجل عام 2021.

وتقدم ماسك وهو أغنى رجل على هذا الكوكب مع ثروة تقدر بنحو 265,4 مليار دولار وفق مجلة فوربس، في الاختيار على رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وقال مراسلو المجلة إن ماسك ظهر "في عام 2021 ليس فقط كأغنى شخص في العالم ولكن أيضا ربما كأغنى مثال على التحول الهائل في مجتمعنا".

ويختلف ماسك (50 عاماً) في هيئته وأسلوبه وفكره أيضاً عن العديد ممن وصلوا لمرتبة أغنى رجل في العالم سابقاً.

ويُعرف عنه أنه غريب الأطوار كما يشتهر برسائله السيالة على تويتر حيث لديه أكثر من 66 مليون متتبع.

وأضاف مراسلو تايم عن رجل الأعمال من أصل جنوب إفريقي الحاصل على الجنسية الكندية ثم الأمريكية: "أمضى ماسك حياته يتحدى حاسديه، ويبدو الآن أنه في وضع يسمح له بأن يضعهم في مكانهم".

كان عام 2021 عامًا ناجحًا لماسك وأعماله. فقد فازت شركة سبيْس إكس بعقد حصري مع وكالة ناسا في نيسان/أبريل لإرسال رواد فضاء إلى القمر. وفي أيلول/سبتمبر، أرسلت الشركة أربعة سائحين إلى الفضاء في أول مهمة مدارية في التاريخ من دون رائد فضاء محترف على متنها.

وأكمل مراسلو المجلة في وصفهم لماسك: "أغنى رجل في العالم لا يملك منزلاً وقد باع (أجزاء) من ثروته مؤخراً. إنه يطلق الأقمار الصناعية في المدار ويُسخّر الشمس. يقود سيارة صنعها هو ولا تستخدم الوقود وبالكاد تحتاج إلى سائق. بحركة من من إصبعه ترتفع البورصة أو تغرق... يحلم بالمريخ وهو يسيطر على الأرض".

وأطلق ماسك عبر تويتر قبل أسابيع قليلة استطلاعًا سأل فيه متابعيه عما إذا كان يتعين عليه بيع 10% من أسهمه في الشركة أم لا. قال غالبية المشاركين إنهم يؤيدون ذلك كما يتحدث دائماً بحماس عن خططه لاستعمار المريخ خلال السنوات القادمة.

إيلون ماسك أ ب

وما زالت تسلا، التي تجاوزت قيمتها السوقية 1000 مليار دولار في وول ستريت في تشرين الأول/أكتوبر، تهيمن على سوق السيارات الكهربائية.

قال ماسك في مقابلة مع تايم: "كان هدفنا مع تسلا دائماً أن نضع نموذجاً يحتذى به في قطاع صناعة السيارات مع الأمل في أن يقوم المصنعون الآخرون أيضًا بتصنيع سيارات كهربائية من أجل تسريع الانتقال إلى التكنولوجيا المستدامة".

منذ ذلك الحين، باع ماسك أكثر من 11 مليون سهم من أسهم تسلا.

على الصعيد الترفيهي، قدم ماسك في أيار/مايو البرنامج الترفيهي الشهير "ساترداي نايت لايف" على قناة إن بي سي.

على شبكته الاجتماعية المفضلة، يروج ماسك بشكل متكرر لبعض العملات المشفرة، بما في ذلك دودجكوين Dogecoin وتتسبب تغريداته في أحيان كثيرة في إحداث تغيرات قوية في الأسعار.

تمنح مجلة تايم لقب "شخصية العام" منذ عام 1927. وآخر رئيس شركة أمريكية حصل على اللقب هو الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز (سابقاً فيسبوك) مارك زوكربرغ في عام 2010.