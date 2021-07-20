أثرى رجال العالم جيف بيزوس يتوجه إلى الفضاء

ينضمّ جيف بيزوس، الرجل الأثرى في العالم، الثلاثاء، إلى نادي رواد الفضاء على متن أول رحلة مأهولة لشركته "بلو أوريجن"، ما سيشكّل علامة فارقة جديدة في مجال السياحة الفضائية الناشئة.

وتأتي المهمة بعد تسعة أيام من وصول مؤسس "فيرجين غالاكتيك" ريتشارد برانسون حدود الغلاف الجوي للأرض، متقدماً بخطوة على الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون في ما يبدو أشبه بمنازلة بين الأثرياء في الفضاء.

إلا أنّ بيزوس أصرّ على أن "هذه ليست منافسة".

وقال الإثنين لقناة "إن بي سي" إنّ "أول شخص وصل الى الفضاء كان يوري غاغارين وجرى ذلك منذ وقت طويل"، في إشارة الى رائد الفضاء السوفياتي الذي أجرى أول رحلة مأهولة الى الفضاء عام 1961.

وأضاف "يتعلق الأمر ببناء طريق إلى الفضاء للأجيال المقبلة من أجل القيام بأمور مذهلة هناك".

بلو أوريجن

أنشأ بيزوس شركة "بلو أوريجن" عام 2000، طامحاً بأن تتمكن ذات يوم من بناء مستعمرات فضائية عائمة مزوّدة بجاذبية اصطناعية، ويمكن لملايين الأشخاص العمل والعيش فيها. وقال المدير العام للشركة بوب سميث خلال مؤتمر صحافي الأحد إنّ صاروخ "نيو شيبرد" الذي سيتمّ إطلاقه "ليس إلا البداية".

وأوضح أنه عندما وطأت أقدام نيل أرمسترونغ وباز ألدرين سطح القمر في 20 تموز/يوليو 1969 "شكل ذلك مصدر إلهام لي ولجيل بأكمله في العالم"، مضيفاً "نعمل بجهد في كل يوم للحفاظ بشكل جيد على هذا الإرث".

ستقلع نيو شيبرد عند الساعة 08.00 (13.00 بتوقيت غرينتش) من يوم الثلاثاء من موقع معزول في الصحراء الغربية لولاية تكساس. سيبثّ الحدث مباشرة على موقع بلو أوريجن على الإنترنت، قبل ساعة ونصف الساعة من إطلاقها.

كبسولة بلو أوريجين من الداخل Michael Craft/Blue Origin

وسيرافق بيزوس في الرحلة شقيقه مارك، ورائدة الفضاء والي فونك البالغة 82 عاماً، إضافة إلى أول زبائن الشركة الهولندي أوليفييه دايمن البالغ 18 عاماً. وسيصبح الأخيران على التوالي أكبر وأصغر رائدي فضاء على الإطلاق.

وسيحلّ دايمن بدلاً من شخص فاز بتذكرة سفر في مزاد علني بقيمة 28 مليون دولار، كأول زبون لشركة "بلو أوريجن"، لكنه لم يتمكن من الحضور. وبعد الإقلاع، ستتحرك مركبة نيو شيبرد في الفضاء بسرعات تزيد ثلاث مرات عن سرعة الصوت باستخدام محرك يعمل بالهيدروجين والأكسجين المسالين، أي من دون انبعاثات كربونية.

البث المباشر

وستنفصل الكبسولة إثر ذلك عن ناقلها، ويمكن لرواد الفضاء الجدد فكّ أحزمتهم لتجربة انعدام الجاذبية.