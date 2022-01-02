مستشفيات ألمانيا تأمل في أن يخف الضغط عنها مع إصابات أوميكرون الطفيفة

قال رئيس رابطة كبار أطباء المستشفيات الألمانية مايكل فيبر يوم الأحد، إن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كوروونا يمكن أن تخفف الضغط على النظام الصحي الألماني، إذا اتضح أنها تتسبب في أعراض أخف حتى مع تصاعد الإصابات.

وقال فيبر إن فيروس كورونا لن يصبح بعد الآن خطرا على النظام الصحي، إذا صارت الإصابات بأوميكرون الغالبة في ألمانيا مثلما هي في جنوب أفريقيا وبريطانيا والدنمرك، وإذا صارت أغلب الإصابات طفيفة مثلما هو الحال هناك.

وقال فيبر لصحيفة فيلت آم سونتاج "هناك احتمال واقعي هو أن الجائحة ستصبح أيضا مرضا عاديا". ومع انتشار أوميكرون في ألمانيا زادت الإصابات اليومية مجددا في الأيام الماضية بعد انخفاضها في ديسمبر كانون الأول، وزادت أيضا أعداد المصابين الذين يعالجون في وحدات الرعاية الفائقة.