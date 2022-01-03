فيروس كورونا وآخر المستجدات حول العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أظهر إحصاء أجرته وكالة رويترز للأنباء، أن أكثر من 287.65 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و786169.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

كوريا الجنوبية

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الإثنين، أن كوريا الجنوبية سجلت على الأرجح أول حالتي وفاة بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وقالت الوكالة، إن الشخصين اللذين كانا في التسعينات من العمر ثبتت إصابتهما بالسلالة الجديدة شديدة العدوى بعد وفاتهما. وأضافت نقلا عن السلطات الصحية في مدينة جوانجو، أن المسؤولين ما زالوا يبحثون لمعرفة سبب الوفاة على وجه التحديد.

الهند

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية الإثنين، تسجيل 33750 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى زيادة منذ 18 سبتمبر/ أيلول‭ ‬وسط تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

ارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند إلى 34.92 مليون منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 123 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 481893.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعديةالإثنين، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و207847 بعد تسجيل 18518 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 112223 بعد تسجيل 68 وفاة جديدة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الإثنين، تسجيل 161 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، انخفاضا من 191 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان، إن 101 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 131 قبل يوم.

وكانت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد والذي تخضع عاصمته شيان لإغلاق في محاولة للسيطرة على انتشار المرض.

وسجلت الصين أيضا 35 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 52 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى نهاية يوم الأحد 102606 إصابات مؤكدة.

البرازيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 28 وفاة بكوفيد-19 يوم الأحد و1721 إصابة جديدة بالفيروس.

يرتفع بذلك مجمل الوفيات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى 619133 وإجمالي الإصابات المؤكدة إلى 22 مليونا و293228.

مصر

سجلت وزارة الصحة المصرية 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة الأحد، وذلك مقارنة مع 783 إصابة و16 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 387159 من ضمنهم 321568 حالة تم شفاؤها و21797 حالة وفاة".

هولندا

أعلنت الشرطة الهولندية الأحد، أنّها أوقفت 30 شخصاً في أمستردام خلال مظاهرة محظورة جرت ضدّ القيود الصحيّة المفروضة في البلاد للحدّ من تفشّي المتحورة أوميكرون.

وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة المتحف، إحدى الساحات الرئيسية في العاصمة الهولندية، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

وقالت الشرطة في بيان إنّه "بناء على طلب رئيس البلدية، تدخّلت الشرطة وتمّ توقيف 30 مشتبهاً به"، مشيرة إلى أنّ أربعة من عناصرها أصيبوا بجروح.

الولايات المتحدة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان يوم الأحد، إن التحاليل أثبتت إصابته بكوفيد-19 وإنه يعاني من أعراض خفيفة، لكنه أوضح أنه سيحتفظ بجميع السلطات أثناء بقائه في حجر صحي في المنزل على مدى الأيام الخمسة المقبلة.

وقال أوستن، الذي تلقى التطعيم بالكامل بالإضافة إلى جرعة معززة، إن آخر مرة التقى فيها بالرئيس الأمريكي جو بايدن كانت في 21 ديسمبر كانون الأول أي قبل أكثر من أسبوع من بدء ظهور الأعراض عليه.

إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحد، أن جميع الإسرائيليين الذين تفوق أعمارهم ستين عامًا والطواقم الطبية سيحصلون على جرعة رابعة من لقاح مضاد لكوفيد-19، وسط ارتفاع عدد الإصابات جراء المتحوّرة أوميكرون الشديدة العدوى.

وأكد بينيت خلال مؤتمر صحافي مخصص للوباء أن وزارة الصحة أعطت موافقتها على هذه الجرعة بعد يومين من الموافقة على إعطائها للأشخاص المعرّضين للخطر.