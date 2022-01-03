شاهد: فياضانات وسيول في عُمان والكويت والسعودية

شهد عدد من دول الخليج هطول أمطار غزيرة، أسفرت عن تعطيل الحياة اليومية، بما فيها انهيار بعض الطرقات بسبب السيول والفياضانات.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إغلاق ببعض الطرق الرئيسية والفرعية مؤقتا نظراً لموجة الأمطار التي تشهدها البلاد، كما أوقفت الدراسة والامتحانات ليوم الإثنين. وتم التعامل مع حالات انهيار للطرق وإعادة فتحها.

وهطلت أمطار غزيرة في مدن وأماكن مختلفة في السعودية وخاصة مكة المكرمة. ونشر الدفاع المدني السعودي نداءات توجيهية للمواطنين السعوديين تتعلق بالسلامة.

أما الإمارات التي تشهد أيضا هطول أمطار غير معتاد لاسيما في دبي وأبوظبي، حيث علقت أعداد من السيارات في الطرق الوحلية دون الإبلاغ عن إصابات. وقالت وكالة الأنباء الأنباء الرسمية (وام) إن المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى يوم الخميس.

وأعلنت السلطات العُمانية تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية وح1رت من استمرارها حتى يوم غد الثلاثاء.