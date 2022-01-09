فيديو: إسرائيل تلقح حوالي 250 ألف شخص بالجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكوفيد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت هذا اليوم الأحد إن ما يقرب من 250 ألف شخص تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكوفيد، واصفا هذا الإنجاز بأنه "إقبال استثنائي".

وكانت إسرائيل من بين الدول الأولى التي أطلقت اللقاح قبل عام وبدأت في تقديم جرعات معززة خلال الصيف. ورغم ذلك لا تزال البلاد تشهد ارتفاعًا حادًا في الإصابات التي يسببها متغير دلتا وتشهد موجة أخرى يغذيها أوميكرون.

وأفادت بيانات لوزارة الصحة الأحد أن أكثر من 205 مرضى يتواجدون بالمستشفيات يعانون من أعراض خطيرة.

زيادة قياسية في الإصابات

والخميس دعمت بيانات إسرائيلية الأدلة المتزايدة حول العالم على أن المتحور أوميكرون يسبب أعراضا أخف من السلالات السابقة لفيروس كورونا حتى رغم تسجيل عدد قياسي من الإصابات اليومية.

وخلال ذروة موجة انتشار المتحور دلتا في إسرائيل، تجاوز الرقم القياسي للمصابين 11 ألفا مع زيادة المصابين بأعراض خطيرة يوميا بنحو 100 وحوالي 1300 حالة تستدعي العلاج بالمستشفيات.

لقي ما لا يقل عن 8259 شخصًا مصرعهم في إسرائيل بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) منذ بداية انتشار الوباء قبل ما يقرب من عامين.