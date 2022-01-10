العفو الدولية تدعو أندية اسبانية لاتخاذ موقف بخصوص حقوق النساء والمساواة في السعودية

دعت منظمة العفو الدولية الأندية الأربعة المشاركة في كأس السوبر الاسبانية في السعودية هذا الأسبوع إلى اتخاذ موقف بشأن حقوق المرأة وقضايا المساواة.

وستتنافس أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتليتيك بيلباو في كأس السوبر الاسبانية في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 12 إلى 16 يناير- كانون الثاني بعد أن وافق الاتحاد الاسباني لكرة القدم على عقد مع السعوديين إلى غاية عام 2029 سيؤدي إلى تحقيق الاتحاد لعائدات تصل إلى 30 مليون يورو أي 34 مليون دولار في السنة.

وأرسلت منظمة حقوق الإنسان إلى الأندية والاتحاد الاسباني لكرة القدم شارات أرجوانية وطلبت من قادة الفريق وضعها خلال البطولة كعرض للتضامن كما حثت منظمة العفو الدولية الأندية في رسالة بعثت بها الأسبوع الماضي "نطلب من منظمتكم احترام التزاماتها ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان".

وقالت الرسالة "لدى أنديتكم فرصة للاستفادة من البطولة لإبراز مخاوف حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. ندعو قادة فرقكم إلى وضع الشارات إما أثناء المباريات أو في الفعاليات التي تقام حول البطولة مثل المؤتمرات الصحفية والدورات التدريبية وغيرها من الأماكن العامة ومجالات العرض العامة الأخرى بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت منظمة العفو الدولية إن الأندية لم ترد بعد على الرسالة. واتصلت رويترز بالأندية من أجل التعليق.