شاهد: سلطات مدينية نيويورك تؤكد أن عدد ضحايا حريق برونكس 17 شخصا بينهم 8 أطفال

لقي 17 شخصا بينهم 8 أطفال مصرعهم واصيب العشرات بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة عندما شب حريق نجم عن عطب في جهاز تدفئة بإحدى الشقق في مبنى مؤلف من 19 طابقا في حي برونكس بالمدينة. وأوضح إريك آدامز رئيس بلدية نيويورك أن الضحايا لقوا حتفهم جراء الحريق الذي اندلع في المبنى الضخم الذي يوفر وحدات سكنية بأسعار ميسرة.

وأشار مسؤولون إلى أن 32 شخصا نقلوا إلى المستشفى لإصابات تهدد حياتهم وإن إجمالي المصابين بلغ حوالى 60. ويبدو أن الحادث نجم عن جهاز تدفئة حيث اندلع الحريق في إحدى الشقق ثم امتد إلى الطابقين الثاني والثالث من المبنى.

وحسب قائد إدارة الإطفاء في المدينة فإن الدخان استمر في الانتشار في كل طوابق المبنى، وذلك على الأرجح بسبب ترك باب الشقة مفتوحا وعانى الضحايا من استنشاق دخان كثيف. ووفق الأدلة المادية وروايات السكان فإن الحريق بدأ في جهاز تدفئة كهربائي محمول في غرفة نوم بالشقة التي شهدت الحريق.