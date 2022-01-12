شاهد: انفجار ضخم يهز خط أنابيب نقل الوقود في فنزويلا

هز انفجار ضخم الثلاثاء خط أنابيب نقل الوقود في ولاية أنزواتيجي الفنزويلية. وأظهرت لقطات مصورة كرة نار كبيرة أعقبت الانفجار أضاءت أجزاءً من سماء الليل بالومضات اللامعة التي شاهدها سكان مدينة برشلونة في فنزويلا الواقعة على بعد بعض الكيلومترات. وأعلنت السلطات المحلية عن إصابة ثلاثة أشخاص في الحادث.

وكتب لويس خوسيه ماركانو، حاكم ولاية أنزواتيجي في تغريدة على حسابه على تويتر "تم تسجيل انفجار قوي في خط أنابيب وقود على مستوى جسر ناريكوال في بلدية سيمون بوليفار".

وسارعت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث لإخماد النيران التي بقيت مشتعلة حتى الأربعاء.

ينقل خط الأنابيب البنزين من وحدة الإنتاج التابعة لشركة PDVSA المملوكة من طرف الدولة. وكان في الماضي عرضة لعدة عمليات تهريب من خلال إحداث ثقوب في الأنابيب لاستخراج البنزين. وقال ماركانو إن الاعتداء على خطوط الأنابيب يمكن أن يكون سبب الانفجار، مضيفا "من المحتمل أنه نتيجة لمحاولات ثقب خط الأنابيب".