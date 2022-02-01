بوادر انقلاب عسكري في غينيا بيساو.. هل تلحق البلاد بمالي وبوركينا فاسو؟

سُمع إطلاق نار كثيف بعد ظهر الثلاثاء قرب قصر الحكومة في بيساو عاصمة غينيا بيساو بحسب مراسلين أجانب، ما أثار مخاوف من حدوث محاولة انقلاب في هذا البلد الصغير الواقع غرب إفريقيا وصاحب التاريخ الطويل في حوادث الانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار السياسي.

وقد تمت محاصرة المكان من قبل رجال مدججين بالسلاح أثناء اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، يفترض أن يكون قد عُقد بحضور الرئيس أومارو سيسوكو أمبالو ورئيس حكومته نونو غومز نابيام. ولم تشرح حتى الساعة أية معلومات عن سبب إطلاق النار.

وقد نشر الجيش عناصره حول قصر الحكومة القريب من المطار ونصب حواجز لإبقاء المواطنين بعيدا عن المكان، وأفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية، أن عسكريا قد أشهر سلاحه تجاهه وطلب منه الابتعاد.

وقال شهود إنهم لاحظوا فرار السكان من منطقة التوتر كما خلت الأسواق من مرتاديها وأغلقت المصارف أبوابها فيما بدأت المركبات العسكرية تجوب شوارع العاصمة. ولم يرد بعد أي خبر عن مصير الرئيس إمبالو.

وكان الأخير وهو جنرال سابق قد فاز بكرسي الرئاسة عام 2020 في انتخابات شابها الكثير من الجدل وطعن فيها منافسه دومينغوس سيمويس بيريرا. لكن هذه لم يمنع الرئيس الفائز من تشكيل حكومة جديدة لقيت دعما من الجيش فيما لم تكن المحكمة العليا قد بتت في دعوى الطعن في نتائج الاستحقاق الرئاسي.

وقد عرفت غينيا بيساو منذ نيلها استقلالها عن البرتغال عام 1974 أربعة انقلابات عسكرية آخرها كان عام 2012 إضافة إلى العشرات من محاولات الإطاحة بنظام الحكم. وقد عادت البلاد إلى نظام المؤسسات في 2014 دون أن تخرج نهائيا من حالة عدم الاستقرار السياسي لكن دون حدوث أعمال عنف.

وتعاني البلاد التي يسكنها مليونا نسمة من فساد مستشر كما اشتهرت بكونها مركزا في تجارة الكوكايين بين أمريكا اللاتينية وأوروبا. وهي تجارة تلعب فيها القوات المسلحة دورا مفصليا.

وتذكر أحداث الثلاثاء والتي لم تعرف بعد أسبابها بالانقلابات التي عرفها الجزء الغربي من القارة السمراء منذ 2020. ففي آب أغسطس من ذات السنة شهدت مالي انقلابا عسكريا تلاه انقلاب آخر بعد بضعة أشهر حدث في مايو أيار من عام 2021. وهو نفس المصير التي عرفته غينيا في سبتمبر الماضي وفي يناير 2022 شهدت بوركينا فاسو انقلابا عسكريا بالسلطة التنفيذية.