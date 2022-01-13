البرلمان الأوروبي يعقد الثلاثاء المقبل جلسة لانتخاب رئيس جديد خلفاً للراحل ديفيد ساسولي

من المقرّرأن يعقد البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل جلسة لانتخاب رئيس جديد خلفاً لديفيد ساسولي. غيّب الموت رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عن عمر ناهز 65 عاماً فجر الثلاثاء في مستشفى ببلده إيطاليا حيث كان يتعالج. مع أنّ ولايته على رأس البرلمان كانت قابلة للتجديد عند انتهائها هذا الشهر، فقد سبق وأعلن أنّه لن يترشّح لولاية ثانية. وبناء على ذلك سيختار أعضاء البرلمان الأوروبي رئيسهم المقبل، تحديدا في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم البرلمان الأوروبي جاومي دوتش "كان على البرلمان أن يختار بأي حال من سيحل محل ديفيد ساسولي" . وحسب اللوائح الأوروبية ستشغل الفترة الانتقالية على رأس البرلمان الأوروبي نائبة الرئيس، المالطية روبرتا ميتسولا،.كما سيتنافس على المنصب النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، أليس باه كونكي. في حين يمثل اليسار الراديكالي في الانتخابات القادة الإسبانية سيرا ريغو، بينما يمثل المحافظين البولندية كوسما زلوتوسفسكي.

ودخل ساسولي المعترك السياسي من بوابة الإعلام إذ كان مذيعاً لنشرات الأخبار التلفزيونية في بلده، وفي 2019 انتخب رئيساً للبرلمان الأوروبي لولاية مدّتها عامان ونصف العام، أي نصف مدّة الولاية التشريعية التي تستمر خمس سنوات.

والراحل كان عضواً في "تحالف الاجتماعيين والديموقراطيين التقدمي" (يسار وسط)، ثاني أكبر كتلة نيابية في البرلمان الأوروبي بعد حزب الشعب الأوروبي (يمين وسط). وقد تم انتخاب ديفيد ساسولي نائبا في البرلمان الأوروبي لأول مرة عام 2009 وفاز بولاية ثانية في 2014 تولى إثرها نيابة رئاسة البرلمان قبل أن يصبح رئيسا للسلطة التشريعية في التكتل. وكان ديفيد ساسولي الاستراكي الإيطالي الأصل قد أُدخل المستشفى في السادس والعشرين من الشهر الماضي بسبب خلل في جهازه المناعي.