فيديو: موسكو تهدد بنشر معدات عسكرية في أوكرانيا وحلف الأطلسي يرفض الابتزاز الروسي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الجمعة إن الرد الروسي المحتمل في حالة فشل المحادثات الأمنية مع الغرب قد ينطوي على نشر عتاد عسكري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف خلال مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو.

ووضعت روسيا مجموعة من الضمانات الأمنية التي تريد الحصول عليها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وتقول إنها تتوقع ردا مكتوبا على المقترحات الأسبوع المقبل.

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت يوم الجمعة إن حلف شمال الأطلسي لن يسمح لموسكو بابتزازه ولن يتقبل رفض روسيا لتوسعه.

وقالت للبرلمان "ليس لدى روسيا حق الرفض في قضايا تخص الحلف ولا يمكنها ابتزازنا. يجب أن تكون هذه الخطوط الحمراء واضحة في جميع المحادثات المنتظرة".

وقالت لامبرشت "لكن بين هذه الخطوط الحمراء وبين اندلاع صراع عسكري، هناك حيز كبير يجب أن نستفيد منه"، مضيفة أنها ستلتقي مع أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ في برلين الأسبوع المقبل.