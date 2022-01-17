الاتحاد الأوروبي يقدم توصية تقضي برفع قيود السفر عن القادمين من ثلاثة دول

أوصى مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين 17 يناير 2022 بإضافة الأرجنتين وأستراليا وكندا إلى قائمة الدول التي ترفع عنها القيود المؤقتة على السفر إلى الاتحاد الأوروبي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا حسب بيان صحفي صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي في إطار تحديث قائمة السفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي ضمن قواعد السفر المتعلقة بجائحة كورونا.

تحديث قائمة البلدان والمناطق الإدارية الخاصة

قال الاتحاد الأوروبي إنه و بعد مراجعة التوصية بشأن الرفع التدريجي للقيود المؤقتة المفروضة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قام المجلس الأوروبي بتحديث قائمة البلدان والمناطق الإدارية الخاصة وغيرها من الكيانات والسلطات الإقليمية التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها. وعلى وجه الخصوص تم حذف الأرجنتين وأستراليا وكندا من قائمة الدول التي تخضع لشروط "مشددة" لدخول مواطنيها لإحدى دول التكتّل.

وفي بيان له نشر على موقعه، قال المجلس الأوروبي :

" يخضع السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي من دول أو كيانات غير مدرجة في الملحق الأول لقيود السفر المؤقتة. هذا دون المساس بإمكانية قيام الدول الأعضاء برفع القيود المؤقتة المفروضة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي للمسافرين الملقحين ضد كوفيد بشكل كامل " مضيفا" كما هو منصوص عليه في توصية المجلس الأوربي ، ستستمر مراجعة هذه القائمة كل أسبوعين". وتقوم المفوضية الأوروبية بتحديث القائمة كل أسبوعين بناء على الوضع الوبائي في كل دولة مع ذلك، يبقى للحكومات الوطنية القول الفصل بشأن من يدخل أراضيها.

توصية المجلس ليست ملزمة قانونًا

وتجدر الإشارة إلى أن توصية المجلس ليست ملزمة قانونًا. حيث لا يزال تنفيذ التوصية من مسؤولية الدول الأعضاء ولديها وحدها السلطة التقديرية لرفع قيود السفر تدريجيًا. كما أن هذه التوصية تشمل دول شنغن غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي (آيسلندا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا).

في الوقت الحالي يُسمح بالسفر غير الضروري إلى دول الاتحاد الأوروبي من قائمة البلدان الثالثة (البلدان من خارج الاتحاد الأوروبي) الواردة أدناه. وتنضم بذلك أستراليا والأرجنتين وكندا لقائمة الدول التي يتمتع مواطنوها بسفر أكثر حرية وتشمل :

البحرين، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر،، تشيلي، كولومبيا، إندونيسيا، الكويت،ن يوزيلندا، بيرو، رواندا، كوريا الجنوبية، أوروغواي، الصين ( رهنا بتأكيد المعاملة بالمثل).وينبغي أيضا رفع قيود السفر تدريجيا عن المناطق الإدارية الخاصة في الصين وهونغ كونغ وماكاو.

بناءً على المعايير والشروط المنصوص عليها في التوصية ، اعتبارًا من 17 يناير 2022 ، يجب على الدول الأعضاء رفع قيود السفر تدريجياً على إجراءات سفر سكان البلدان الثالثة إلى دول الاتحاد وفقا للقائمة الآنفة الذكر.

وبالإضافة إلى القائمة المذكورة أعلاه فسوف يتم رفع القيود تدريجيًا عن ماكاو وهونغ كونغ، وهما من المناطق الإدارية الخاصة في الصين. كما ينبغي أيضًا منح تايوان نفس الامتياز حيث تُصنف كسلطة إقليمية غير معترف بها كدولة. ويعتمد الأساس الذي يتم بناءً عليه السماح للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي بالدخول إلى الدول الأعضاء على ما إذا كان المسافرون قادمون من دولة تعتبر آمنة من الناحية الوبائية أم لا.

في 30 يونيو 2020 ، اعتمد المجلس الأوروبي توصية بشأن الرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي. تضمنت هذه التوصية قائمة أولية للبلدان التي ينبغي للدول الأعضاء أن تبدأ في رفع قيود السفر عند الحدود الخارجية. تتم مراجعة القائمة كل أسبوعين، ويتم تحديثها حسب مقتضى الحال. وفي 20 مايو، اعتمد المجلس الأوروبي، توصية تعديل للاستجابة لحملات التطعيم الجارية من خلال تقديم إعفاءات معينة للأشخاص الذين تم تلقيحهم وتيسير معايير رفع القيود المفروضة على بلدان ثالثة. في الوقت نفسه ، تأخذ التعديلات في الاعتبار المخاطر المحتملة التي تشكلها المتحوات الجديدة لكورونا من خلال وضع آلية سريعة للاستجابة داخل دول التكتل.

وجدير أنه لا ينبغي لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، أن تقرر رفع قيود السفر عن البلدان الثالثة غير المدرجة في القائمة قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأن ذلك بطريقة منسقة. ويشار إلى أنه عندما ضربت جائحة كورونا أوروبا، قامت جميع دول الاتحاد، ما عدا إيرلندا، بالإضافة إلى الدول غير الأعضاء بالاتحاد سويسرا والنرويج وليختنشتاين وأيسلندا، بفرض حظر واسع النطاق على السفر غير الضروري.