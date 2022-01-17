بطولة أستراليا المفتوحة للتنس: بداية قوية لنادال وبارتي وأوساكا وانسحاب جابر

بعد طي صفحة مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش من عدمها وترحيله من ملبورن على خلفية اللقاح المضاد لفيروس كورونا، انتقل التركيز الى المنافسات في أرضية الملعب، حيث حقق كل من الإسباني رافايل نادال واليابانية ناومي أوساكا حاملة اللقب والأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى بداية قوية، في مستهل مشوارهم في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب الاثنين، فيما اضطرت التونسية أنس جابر الى الانسحاب بسبب الإصابة.

وبدأ نادال المصنف سادساً مشواره في أولى البطولات الأربع الكبرى بقوة من خلال فوزه السهل على الأميركي ماركوس جيرون 6-1 و6-4 و6-2. وخسرت البطولة بطلها ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً بعد ترحيله الأحد من ملبورن على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا وسلوكه الخاطئ في عملية دخوله إلى أستراليا قبل الغاء تأشيرته على دفعتين.

نوفاك ديوكوفيتش في دبي ييهم بالجلوس في مقعده مقعده على متن طائرة متجهة إلى بلغراد. 2022/01/17. داركو بانديتش/أ ب

وكان نادال راضياً عما قدمه قائلاً: "مستواي يتحسن. من الصعب القول أين أصبحت مقارنة بأفضل مستوياتي. يجب التعامل مع الأمر كل يوم على حدة وأن أتقبل بأن الأمور ليست جيدة طيلة الوقت، مع الإبقاء على إيجابيتي من أجل اللعب بطاقة جيدة".

ومرت 13 ستة منذ تتويج "الماتادور" بلقبه الوحيد في ملبورن عام 2009، رغم وصوله بعد ذلك الى المباراة النهائية أربع مرات. واستعد الاسباني بأفضل طريقة ممكنة بإحرازه لقب دورة ملبورن، في أولى مشاركته في دورة رسمية منذ أوائل أب/أغسطس الماضي قبل أن يبتعد قرابة خمسة أشهر عن المنافسات بسبب الإصابة.

وعاد بطل رولان غاروس 13 مرة وشارك في دورة استعراضية في أبو ظبي في كانون الاول/ديسمبر الفائت، أصيب على إثرها بفيروس كورونا لدى عودته الى بلاده، قبل أن يتعافى ويتوجه الى ملبورن.

الإسباني رفائيل نادال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن، أستراليا. 2022/01/17 سايمون بيكر/أ ب

ويأمل نادال في الاستفادة على أكمل وجه من غياب ديوكوفيتش عن البطولة، التي توج الصربي بلقبها تسع مرات، من أجل الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه مع المصنف أول عالمياً، وغريمه السويسري الغائب عن البطولة روجيه فيدرر (20 لقباً).

وتطرق الإسباني الإثنين الى قضية ديوكوفيتش، قائلاً إن "العدالة قالت كلمتها"، لكنه اعتبر بأن الصربي لم يكن المسؤول الوحيد عن "الفوضى" التي عكرت الأجواء. وتابع الإسباني قوله: "قبل قرابة أسبوع تقريباً، حين فاز باستئنافه الأول في القضية، تمكن من استعادة تأشيرة دخوله وبدأ التمارين. قلت (حينها) بأن العدالة قالت كلمتها. إذا قالت العدالة كلمتها وتمكن من اللعب هنا، فالعادلة حسمت الأمر أمس، العدالة قالت أمراً مغايراً وأنا لن أكون أبداً ضد ما تقوله العدالة". وسيكون الاختبار التالي للإسباني ضد الألماني يانيك هانفمان الفائز على الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس 6-2، 6-3، 6-2.

وفي أبرز النتائج عند الرجال، بلغ الدور الثاني الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع بفوزه على الأميركي براندون ناكاشيما 4-6 و6-2 و7-6 (7-5) و6-3، والكندي دينيس شابوفالوف الرابع عشر بفوزه على الصربي لاسلو دييري 7-6 (7-3) و6-4 و3-6 و7-6 (7-3).

وعند السيدات، بدأت أوساكا المصنفة 14 عالمياً حملة الدفاع عن لقبها بشكل جيد، بفوز على الكولومبية كاميلا أوسوريو 6-3 و6-3، فيما اكتسحت بارتي المتوجة بلقبين كبيرين الأوكرانية ليزيا تسورنكو 6-صفر، 6-1.

نعومي أوساكا من اليابان في بطولة "سامر سات" للتنس. 2022/01/07 هامش بلير/أ ب

وبعد موسم مضطرب واعتكافها لفترة بسبب وضعها الذهني ما أدى الى تراجعها في تصنيف المحترفات، تأمل أوساكا (24 عاماً) أن تذهب في ملبورن حتى النهاية وإحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثالثة، ورفع عدد ألقابها الكبرى الى خمسة (توجت مرتين ببطولة فلاشينغ ميدوز).

وضربت اليابانية بقوة وتقدمت في المجموعة الأولى 5-صفر في طريقها لحسم اللقاء في 68 دقيقة، ضد منافسة "لا أعرف عنها الكثير" بحسب ما أفادت، مضيفة قولها: "لقد لعبت بشكل رائع وقاتلت على كل كرة. أنا سعيدة وحسب بوجودي هنا. يراودني شعور خاص دائماً بالعودة الى هنا". وتلتقي أوساكا في الدور الثاني الأميركية ماديسون برنغل التي تغلبت على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 6-1 وصفر-6 و5-صفر ثم بالانسحاب.

الأسترالية آشلي بارتي خلال مشاركتها في بطولة التنس الغربية والجنوبية المفتوحة في ميسون، أوهايو. 2021/08/22 درون كمينغس/أ ب

من جهتها، قالت بارتي أبرز المرشحات للفوز بأول لقب كبير على أرضها: "هذا رائع، أشعر وكأنه مضى زمن طويل منذ أن لعبت هنا" على ملعب رود لايفر أرينا. وتابعت بطلة ويمبلدون العام الماضي قائلة: "لعبت جيدًا واستمتعت بوقتي، سددت الضربات الامامية وسيطرت على الملعب". وتلتقي بطلة رولان غاروس 219 تاليًا مع الإيطالية لوتشيا برونزيتي الفائزة على الروسية فارفارا غراتشيفا 3-6، 6-2، 6-3.

وانسحبت أنس جابر المصنفة تاسعة قبل مباراتها في الدور الأول مع الإسبانية نوريا باريساس، بسبب إصابة في الظهر بحسب ما أعلن المنظمون. وسبق لجابر أن انسحبت الأسبوع الماضي من مباراتها في الدور ربع النهائي لدورة سيدني أمام الاستونية أنيت كونتافيت، نتيجة إصابة في أسفل الظهر.

التونسية أنس جابر في بطولة "بي إن بي باريبا" المفتوحة للتنس في إنديان ويلز بولاية كاليفورنيا. 2021/10/14 مارك تيريل/أ ب

وقالت التونسية في حسابها على تويتر: "تعرضت لإصابة في ظهري الأسبوع الماضي في سيدني. قمت بكل شيء كي أكون جاهزة واعتقدت بأني سأتعافى في الوقت المناسب للمشاركة هنا"، وتابعت: "للأسف، الألم ما زال موجوداً واللعب بهذه الظروف قد يهدد موسمي بأكمله".

وودعت الأميركية صوفيا كينن، حاملة اللقب عام 2019، من الدور الاول بسقوطها ضد مواطتنتها ماديسون كيز 7-6 (7/2)، 7-5. ولم تجد التشيكية باربورا كرييتشيكوفا المصنفة رابعة التي فاجأت العالم العام الماضي بإحرازها لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، صعوبة في حسم بطاقتها بفوزها على الألمانية أندريا بتكوفيتش 6-2 و6-صفر.

وبعدما حظيت بشرف أن تكون صاحبة أول إرسال على ملعب رود لايفر أرينا في نسخة هذا العام، انحنت الألمانية تاتيانا ماريا أمام اليونانية ماريا ساكاري الخامسة التي خرجت منتصرة 6-4 و7-6 (7-2).

ولم تجد البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، المصنفة و24 والفائزة باللقب عامي 2012 و2013، صعوبة في تخطي عقبة المجرية بانا أودفاردي 6-3 و6-1، فيما كانت الأميركية الشابة كوكو غوف الثامنة عشرة أبرز ضحايا اليوم الأول بخسارتها أمام الصينية وانغ كيانغ 4-6 و2-6.