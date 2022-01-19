بوريس جونسون يعلن رفع الجزء الأكبر من القيود المفروضة لمكافحة كوفيد في إنجلترا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأربعاء أنه سينهي الأسبوع المقبل معظم القيود المفروضة لمكافحة المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا، والنظر في إنهاء إلزامية العزلة للحالات الإيجابية بدءاً من آذار/مارس المقبل.

وأعلن الزعيم المحافظ في البرلمان أنه اعتباراً من الخميس 27 كانون الثاني/يناير، أن ارتداء القناع لن يكون إلزامياً من الناحية القانونية، ولن تتم التوصية رسمياً بالعمل عن بعد، ولن يتم فرض تصريح صحي للوصول إلى النوادي الليلية وبعض التجمعات الكبيرة.

وكانت المملكة المتحدة شهدت وفاة أكثر من 150 ألف شخص جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" منذ انتشار جائحة فيروس كورونا مطلع العام 2020، هذا فيما تظهر أحدث البيانات انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد على الرغم من انتشار متحوّر "أوميكرون".

ويجدر بالذكر أن الحكومة الاسكتنلدية، أعلنت يوم أمس الثلاثاء عن رفع معظم القيود المفروضة اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، ما يعني بإعادة فتح النوادي الليلة وإلغاء القيود المتعلقة بأعداد الضيوف في المنازل.