شاهد: داعمو استقلال اسكتلندا يطالبون جونسون بتقديم استقالته بسبب فضيحة الحفلات

خرج داعمو استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة ورئيسة حكومة اسكتلندا نيكولا ستيرجن في مسيرة ضد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في غلاسكو، مطالبين الأخير بتقديم استقالته بعد الكشف عن إقامة سلسلة حفلات أو تجمعات بمقر إقامته في داونينغ ستريت بينما كانت البلاد تخضع لقيود صارمة في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وذكرت صحيفة "ذا ميرور" أن جونسون حضر "عددا محدودا" من تلك التجمعات عندما كان الاختلاط في الأماكن المغلقة محظورا. ويحقق موظف حكومي كبير في عدد من الحفلات التي أُقيمت في داونينغ ستريت.

ويتعرض جونسون حاليا لضغوط متنامية من جانب نواب في حزب المحافظين الذي يتزعمه تطالبه بالاستقالة بسبب ما يبدو أنه خرق للقواعد في مقر مجلس الوزراء.