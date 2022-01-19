طالبان تدعو الدول المسلمة للاعتراف بالحكومة الأفغانية

في أول ظهور علني كبير له منذ أن تولى المنصب في سبتمبر/أيلول، دعا رئيس وزراء الحكومة التي شكلتها حركة طالبان بعد سيطرتها على السلطة الصيف الماضي، الدول المسلمة إلى الاعتراف بالحكومة الأفغانية.

وقال محمد حسن أخوند خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كابل، تمّت الدعوة إليه للتطرق إلى الأزمة الاقتصادية الهائلة التي تعيشها البلاد: "أدعو الدول المسلمة لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسمياً، ومن ثم آمل بأن نتمكن من التطور سريعاً".

وتتردد القوى الأجنبية في الاعتراف بإدارة طالبان التي سيطرت على أفغانستان في أغسطس آب، في حين جمدت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة أصولا مصرفية أفغانية بمليارات الدولارات، وأوقفت تمويل التنمية الذي كان يشكل في وقت ما العمود الفقري لاقتصاد أفغانستان.